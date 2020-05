SOCIALE

ROVIGO La situazione di difficoltà diffusa sul piano economico per ora si è retta in gran parte sulle flebili gambe dei bonus 600 euro. Secondo uno studio congiunto di Inps e Banca d'Italia, in Polesine è stata raggiunta una quota fra il 6 ed il 9% della popolazione in età lavorativa, tra i 15 e i 70 anni. Nella stessa fascia si trovano Padova, Verona e Venezia, mentre Ferrara è nella fascia superiore, fra il 9 e il 12%.

I NUMERI

«A livello provinciale - si sottolinea nello studio - il rapporto tra il numero di percettori e la popolazione tra i 15 e i 70 anni varia tra il 4,6 per cento di Trieste e il 14,1 per cento di Ragusa. I tassi tendono a essere più elevati nel Centro-Nord per i lavoratori con partita Iva, Cococo e gli altri lavoratori autonomi, e nel Mezzogiorno per gli operai del settore agricolo».

Le regioni maggiormente interessate dal flusso dei pagamenti sono state la Lombardia, la Puglia e la Sicilia, che hanno ricevuto quasi un terzo dei sussidi, seguite dall'Emilia Romagna, dal Veneto e dalla Campania. A livello complessivo, l'Inps spiega di aver posto finora in pagamento oltre 3,4 milioni di bonus, per una spesa complessiva di circa 2 miliardi. La maggioranza dei pagamenti ha riguardato i lavoratori autonomi, 69,5%, e i dipendenti a tempo determinato dell'agricoltura, 15,4%, mentre una quota marginale ha interessato i lavoratori dello spettacolo, lo 0,7%. Quasi due terzi dei beneficiari sono uomini. I nati all'estero sono il 12,1%, più concentrati tra gli stagionali del turismo e i dipendenti agricoli. L'età media dei beneficiari è 46 anni.

AZIENDE VIRTUOSE

Fra le altre misure, anche l'ampio ricorso alla cassa integrazione. Con situazioni diversificate e con problemi di varia natura, fra i quali quello del ritardo nelle erogazioni. Ci sono state anche aziende alle quali non si può dire che non importi un tubo dei propri dipendenti. Per quelli della Roiter, la realtà produttiva d'eccellenza di tubi flessibili per uso industriale di via Grandi, nata nel 1994 e nel dicembre 2019 tornata in mani italiane passando dall'Austria alla Lombardia e più precisamente dalla Semperit Ag Holding al Matec Group, sarà l'azienda ad anticipare la cassa integrazione a quanti ne stanno usufruendo. A sottolinearlo è il presidente di Matec Group, Mario Orfei, in una nota nella quale si sottolinea come nonostante il settore gomma-plastica sia rientrato fra quelli non sottoposti a chiusure, il gruppo, che conta circa 120 dipendenti (oltre 50 solo nello stabilimento di Rovigo), con un fatturato attorno ai 25 milioni di euro, per l'emergenza sanitaria abbia ridotto le presenze nei suoi stabilimenti, fermando la produzione una sola settimana: «Abbiamo deciso di difendere il nostro capitale umano - spiega Orfei - in questo momento particolare vogliamo tutelare prima di tutto il nostro personale. Per cui il passo è stato breve, non ci abbiamo pensato due volte, anticiperemo noi la cassa integrazione ai nostri dipendenti. Da sempre il nostro gruppo riesce ad avere successo nei mercati internazionali per la grande professionalità e competenza di chi lavora con noi. È giusto condividere gioie e dolori. Ora è il momento di dare, almeno in parte e per quanto ci è possibile».

Sempre nella stessa comunicazione aziendale, si sottolinea come Orfei abbia rinunciato ai suoi emolumenti di amministratore per l'istituzione di un fondo in favore dei suoi dipendenti e che è stata stipulata una polizza integrativa fino al 31 dicembre 2020, che assicura i dipendenti per la malattia e la convalescenza da Covid 19. I kit di protezione, con mascherine, guanti e gel igienizzante, sono stati distribuiti anche ai familiari dei dipendenti, mentre «nei reparti di produzione sono state messe in campo regole ancora più stringenti rispetto a quelle che impongono i decreti ministeriali. La distanza minima da tenere è di 2 metri ed è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale. Nei bagni sono stati alternati i servizi per garantire una distanza adeguata. Al personale in entrata e in uscita viene presa la temperatura corporea ed è stata fatta un'adeguata formazione. Gli orari di ingresso e uscita, al fine di evitare code per la registrazione del badge, sono stati scaglionati».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA