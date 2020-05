IL BOLLETTINO

ROVIGO Zero contagi per il quinto giorno consecutivo secondo un trend che in Polesine dura sostanzialmente dal 4 maggio, primo giorno di quiete dopo la tempesta, senza nuove positività, ma zero anche nella casella dei ricoverati positivi al virus. Questo non vuol dire che si sia svuotato il San Luca: per Trecenta, comunque, sembra avvicinarsi il momento del ritorno alla normalità, ma visto quello che è accaduto resterà attiva l'Area Covid. Attualmente in quest'area restano ancora quattro pazienti ricoverati, ma per tutti e quattro è arrivato il tampone negativo.

I RICOVERATI

Come ha chiarito il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella, nella prima conferenza stampa di persona dallo scorso marzo, questo non significa che siano guariti, perché «nell'immaginario collettivo negativizzato equivale a guarito, ma tecnicamente per la guarigione di chi ha avuto un'infezione da Covid occorrono due tamponi negativi a 48 ore di distanza ma anche l'assenza sintomatologia. Questi pazienti presentano ancora sintomatologia e li dimetteremo quando staranno completamente bene. È però un risultato importantissimo quello che è stato raggiunto e non posso che ringraziare tutte le persone che hanno operato nei reparti Covid, facendo un grandissimo e ottimo lavoro. Come immenso è il lavoro quotidiano per l'esecuzione degli screening. I dati che vengono dai test ci permettono di dire che il virus non sta circolando, ma questo non vuol dire che l'abbiamo eliminato. Dal 4 maggio, giorno in cui sono ripartite diverse attività, è passato un congruo numero di giorni che ci permette di dire che quella prima tranche di ripresa delle attività non ha avuto conseguenze evidenti. Ma il 18 maggio c'è stata la ripresa di un numero importante di attività commerciali e relazionali e per fare una valutazione rispetto a questa nuova fase, c'è bisogno ancora di alcuni giorni. Ciò che stiamo vedendo fino ad oggi ci fa sperare per il futuro: possiamo aspettarci qualche positivo, anche qualche micro-focolaio, ma confido che non avremo episodi importanti di endemie locali. E questo è importante per le attività economiche: se superiamo indenni o con conseguenze modeste queste settimane vuol dire che la ripresa può continuare».

GUARDIA ANCORA ALTA

Tuttavia, secondo Compostella, così come per la dottoressa Giovanna Casale, del Servizio igiene e sanità pubblica, che avrebbe dovuto andare in pensione ma è stata precettata vista la situazione, nonché il dottor Andrea Formaglio, sempre del Sisp, anche se il quadro è apparentemente tale da far pensare che il virus sia diventato meno contagioso o meno cattivo, così non è e per questo non bisogna affatto allentare l'attenzione. «Non ci sono evidenze che il virus si sia modificato e che sia meno aggressivo: la riduzione dei contagi è l'effetto delle misure messe in atto, mai viste nella storia recente, dalle chiusure all'uso delle mascherine», sottolinea Formaglio. «Non ci sono elementi per parlare di una minore virulenza ribadisce Compostella -: la mancanza di nuovi contagi è dovuta alle azioni di contenimento».

REPARTO SEMPRE PRONTO

Per questo, i posti letto attivati per l'emergenza al San Luca non saranno smantellati: «Quando l'Area Covid sarà completamente vuota Trecenta tornerà completamente all'attività ordinaria, ma manterremo i 18 posti letto di Terapia intensiva Covid, aggiuntivi rispetto ai 4 previsti dalla programmazione, e altri 100 letti fra Area medica Covid e Terapia semintensiva, allestendo a questo scopo il quarto piano. I letti rimarranno a disposizione del Centro regionale di emergenza e urgenza, perché una cosa ci ha insegnato questa epidemia, che quando l'onda arriva, arriva alta. Chirurgia verrà ripristinata nel giro di un mese, proprio per gli interventi per separare i percorsi rispetto alla Terapia intensiva, poi verrà ripristinato anche il Pronto soccorso».

Francesco Campi

