ROVIGO Uno schiaffo che ricorda come non sia il caso di sottovalutare la bestia con la quale stiamo facendo i conti da mesi. Cinque, infatti, le persone positive al Covid che si sono spente mercoledì. E se è vero che tutte le morti sono ugualmente dolorose, è innegabile che quella di un uomo di appena 40 anni, di Porto Tolle, che era stato ricoverato sabato con crisi respiratorie, finendo poi in Terapia intensiva al San Luca, apre ancora di più gli occhi sulla spietatezza del Coronavirus, alla faccia di chi pensa che colpisca solo gli anziani, come se poi questo lo rendesse meno temibile e funesto.

I DECESSI

Le altre vite che si sono spezzate sono quelle di un 77enne altopolesano che era ricoverato in Terapia intensiva, un 82enne bassopolesano che era invece in Area medica Covid e di una 82enne residente in provincia di Venezia che era stata inizialmente ricoverata in malattie infettive all'ospedale di Rovigo e poi trasferita in Terapia intensiva al San Luca. Il triste conteggio dei polesani morti con positività al Covid non include, quindi, quest'ultimo decesso, il sesto di una persona residente fuori provincia spentasi nelle strutture dell'Ulss 5, ma il totale sale comunque a 76. Solo in questo primo scorcio di novembre le morti con Covid sono state 23.

NUOVI FOCOLAI

Nel frattempo, si estende il focolaio nella casa di riposo La rosa dei venti di Rosolina, con altri sette ospiti e un operatore trovati positivi e il totale che arriva quindi a 17 ospiti e 4 operatori. Si tratta del terzo cluster in una struttura residenziale insieme a quelli della casa di cura La Residence di Ficarolo, con 47 ospiti e 3 operatori positivi, e a quello della Casa Sacra Famiglia di Fratta, il secondo nella stessa struttura dopo quello della scorsa primavera, dove ieri è emersa l'ulteriore positività di un operatore, il 14esimo oltre a 24 ospiti. Un nuovo contagio, il secondo, anche fra gli operatori della casa di riposo Madonna del Vaiolo di Taglio di Po. In tutto sono 12 le strutture con almeno un caso, ma in 9 si tratta solo di personale. E sono in tutto 38 gli operatori positivi.

I POSITIVI

I polesani attualmente positivi, invece, hanno sfondato il muro delle 2mila unità. Sono infatti 2.033, uno ogni 114. Questo per effetto delle 64 nuove positività emerse ieri, bilanciate dalle 20 nuove guarigioni. Il numero complessivo dei contagiati in Polesine da febbraio, intanto, ha superato quota 3mila, 3.043, mentre sono quasi mille, 935, i guariti totali. Dal punto di vista degli indicatori, la prevalenza, il numero delle persone positive da inizio epidemia sul totale della popolazione, è pari all'1,31%, mentre negli ultimi sette giorni l'incidenza, ovvero i nuovi casi riscontrati in rapporto alle persone sottoposte a tampone, è sceso ulteriormente al 5,87%. E delle 64 persone trovate positive, la metà esatta, 32, erano già in isolamento perché individuate con l'attività di tracciamento del Sisp. Sono 2.901 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

I RICOVERI

Per quanto riguarda i ricoverati, il numero cala, ma questo anche per effetto delle cinque persone che si sono spente. Tuttavia, ci sono stati anche due pazienti che erano ricoverati in Terapia intensiva al San Luca e che sono migliorati, venendo trasferiti uno in Area medica Covid sempre a Trecenta, dove sono 84 i ricoverati, e uno in Malattie infettive a Rovigo. In totale, quindi, alle 16 di ieri risultavano 104 pazienti Covid, 10 dei quali in Terapia intensiva. Per quanto riguarda le scuole, Usca in azione all'Istituto Colombo di Adria per la positività di un'insegnante, alla scuola media Maestri di Taglio di Po, alla scuola media di Villadose ed alla media di Ceregnano, per le positività di tre ragazzi e alle scuole elementari di Rosolina, dove è invece risultata positiva una bambina.

Francesco Campi

