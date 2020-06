IL BOLLETTINO

ROVIGO Un'altra giornata senza nuovi riscontri di positività, ma si fanno i conti con la 35esima morte di un residente in Polesine riferibile al Coronavirus. Un decesso anomalo dal punto di vista clinico, perché ha visto spegnersi la 94enne Dina Lanzoni, di Canaro, che sembrava con la sua tempra essere riuscita a superare l'infezione da Coronavirus, anche se questo aveva debilitato il suo fisico, già indebolito dall'età. L'anziana era stata ricoverata a Trecenta l'11 aprile con tampone positivo e, nonostante ben quattro tamponi negativi consecutivi, nel percorso che aveva portato alle sue dimissioni, lunedì 15 giugno, il giorno successivo, martedì, si è presentata in pronto soccorso per uno scompenso cardiaco e il tampone previsto in tutti i casi di ricovero ha poi dato un riscontro inatteso: positiva.

Ed è per questo che il numero complessivo delle guarigioni è tornato a scendere nuovamente, da 407 a 406. Perché, tecnicamente, la sua ripotisivizzazione, il quarto caso registrato in Polesine, è come se annullasse la sua guarigione. Almeno questa sembra la valutazione di questo caso complesso: decesso catalogato come Covid correlato. Anche da questo punto di vista non l'unica morte provocata da molteplici concause e probabilmente attribuibile ad altre patologie, ma rientrante comunque tra quelle di persone positive al Covid. Il riscontro di positività arrivato inaspettato ha fatto sì che, come da protocollo, ha spiegato l'Ulss, è stato eseguito il tampone ai familiari che sono stati in contatto con la 94enne, posti intanto in isolamento domiciliare cautelare, e analogamente sono stati attivati i protocolli per i pazienti del reparto di Malattie infettive, dove è stata ricoverata l'anziana per poche ore, nonché per il personale che l'ha visitata e assistita, seppur ovviamente dotato dei dispositivi di protezione.

Il numero delle persone in isolamento domiciliare, quindi, cresce ancora arrivando a 68. «L'episodio evidenzia due aspetti di questo virus ha sottolineato il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella - Il primo, come ancora molto si debba imparare dai suoi comportamenti oscillanti tra stato di positività e negatività, il secondo, riguarda lo studio e l'approfondimento clinico e diagnostico rispetto agli strascichi che esso spesso reca a livello cardiovascolare anche terminata la fase acuta».

Proprio per studiare meglio il comportamento del virus, l'Ulss Polesana ha avviato lo studio promosso dal Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri, localmente dalla Oncologia dell'ospedale di Rovigo, rivolto a una particolare tipologia di pazienti, come la denominazione stessa chiarisce: Infezione da Covid-19 nei pazienti oncologici in trattamento presso le strutture ospedaliere di Oncologia in Italia.

Il Comitato etico per la sperimentazione clinica delle province di Verona e Rovigo prima e il dg dell'Ulss 5 hanno ha approvato lo studio, che ha come obiettivo: «descrivere le caratteristiche epidemiologiche e cliniche dei pazienti che sviluppano infezione da Covid-19 durante un trattamento antitumorale attivo per patologia neoplastica e il relativo decorso clinico, per intercettare i possibili effetti del trattamento oncologico». Il responsabile scientifico è la dottoressa Cristina Oliani, direttore dell'Oncologia di Rovigo.

