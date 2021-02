IL BOLLETTINO

ROVIGO Tornano a scendere i contagi giornalieri, ieri 17, quasi a riprendere l'oscillazione della settimana scorsa che lunedì aveva addirittura toccato quota 9. Una flessione che sembra però essere frutto di una riduzione dei tamponi processati, visto che al contrario risale, seppur leggermente, attestandosi al 3%, l'incidenza, che mette in rapporto il numero assoluto di casi al numero di persone sottoposte a tampone. E, non a caso, appare particolarmente basso anche il numero di guarigioni accertate, appena 15, così che, seppur di due unità, torna nuovamente a crescere il numero dei polesani attualmente positivi, 874. Sono, invece, 1.094 le persone in isolamento domiciliare e, proprio 10 dei 17 casi di positività sono stati riscontrati in persone che erano già stati posti in quarantena, a conferma di come ancora continui a tenere efficacemente il meccanismo del tracciamento, duramente messo sotto pressione fra dicembre e gennaio quando i casi si moltiplicavano quotidianamente in una crescita che appariva quasi inarrestabile.

SECONDA ONDATA

Fortunatamente l'ondata, la seconda, sembra essersi fermata, anche se qualche segnale potrebbe far pensare gi ad una nuova risacca. Questa settimana, ha più volte preannunciato il dg dell'Ulss Antonio Compostella, sarà fondamentale per capire se quella che lui stesso ha definito tregua sia un qualcosa di stabile e duraturo oppure un breve momento di quiete prima di una nuova tempesta. Fra le oscillazioni, restano stabili a 67 i ricoverati: 48 in Area medica e semintensiva respiratoria a Trecenta, 8 in Terapia Intensiva a Trecenta, 9 in Malattie Infettive a Rovigo, uno in Rianimazione, sempre a Rovigo, e uno nella Psichiatria Covid ad Adria. E purtroppo non si arresta nemmeno la quotidiana emorragia di vite, perché anche nel bollettino di ieri si riporta un nuovo decesso Covid, in una persona che non era ospedalizzata: salgono così a 405 i polesani che si sono spenti da inizio epidemia, 167 solo dall'inizio del 2021. Nel frattempo un riscontro di positività in uno studente della scuola media di Santa Maria Maddalena ha fatto scattare la quarantena di 10 giorni per tutta la classe, la prima C, anche se dai tamponi di controllo nessuno dei compagni è risultato positivo.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

