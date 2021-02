IL BOLLETTINO

ROVIGO Torna a salire il numero delle positività di giornata, ieri 48, seppur controbilanciate da un cospicuo numero di guarigioni, 114, e risale leggermente, per il secondo giorno consecutivo, anche il numero dei ricoverati, nonostante la morte di una 72enne bassopolesana che si trovava in Terapia Intensiva. Deceduta anche una persona che non era però ricoverata ma in struttura. Il totale delle morti Covid in Polesine, quindi, cresce ulteriormente arrivando a 379 dall'inizio dell'epidemia e a 141 nel solo 2021, tre in questo mese di febbraio. A conferma di come, nonostante una situazione migliorata rispetto al recente passato, il Coronavirus continui far sentire i propri effetti nefasti.

Dopo l'incremento di martedì, da 60 a 63, anche ieri c'è stato un nuovo aumento del numero dei ricoverati, tornati a 65, risaliti sui livelli della scorsa settimana. Al momento nulla che possa essere inteso come una vera e propria inversione di tendenza, ma comunque un dato non confortante.

Anche perché nonostante il decesso della 72enne che si trovava in Terapia intensiva al San Luca, un ulteriore ricovero proprio in area critica ha fatto sì che il numero dei posti letto sia rimasto a quota 12. Un numero senza dubbio inferiore rispetto a quelli toccati il mese scorso e tale da liberare già alcuni medici anestesisti e infermieri dall'assistenza ai pazienti con le forme più gravi ed aggressive di Covid e di riportarli alle attività della chirurgia ordinaria, ma ancora non un numero tale da tornare a pieno regime con le sale operatorie. Quelle di Trecenta, che resta il polo Covid unico, sono fra l'altro occupate proprio dai posti letto di Terapia intensiva. Sempre al San Luca si trovano anche 45 pazienti in Area medica e semintensiva, mentre altri 7 sono in Malattie infettive all'ospedale di Rovigo.

Per quanto riguarda l'andamento del contagio, se il totale dei positivi in Polesine da febbraio scorso è salito ora a 9.852, il 4,3% di tutti i residenti, uno ogni 23, si riducono a 1.029 le persone attualmente positive mentre sono 1.186 quelle in isolamento domiciliare. Il valore medio dell'incidenza nell'ultima settimana si attesta sul 2%, con una leggerissima risalita rispetto ai giorni scorsi. Un dato rassicurante, però, arriva dal fronte della residenzialità. Delle 114 guarigioni di giornata, infatti, un numero significativo è arrivato proprio dalle case di riposo, con il numero complessivo di ospiti che permangono positivi che è sceso a 59. Quasi un quarto rispetto agli oltre 200 del recente passato. In tutto gli operatori positivi sono scesi a 15. Un quadro, quindi, decisamente migliorato sotto ogni punto di vista.

