IL BOLLETTINO

ROVIGO Risolto il giallo della 31esima vittima del Covid in Polesine. Non era ancora stata data la notizia della morte di Romano Fabbian, 67 anni, deceduto il 16 aprile. L'uomo viveva agli Istituti Polesani di Ficarolo ed era deceduto per cause che non sembravano collegate al virus: invece il tampone effettuato post-mortem è risultato positivo.

LE CASE DI RIPOSO

Sul fronte dei dati sulle positività nelle case di riposo, nessuna novità rispetto ai giorni scorsi: i pazienti positivi sono 92 su 2.600 ospiti in tutta l'Ulss 5: 2 casi su anziani e 26 su persone disabili a Fratta Polesine che risalgono a inizio marzo; 63 casi su persone disabili degli Istituti Polesani di Ficarolo che risalgono a inizio aprile e caso su un anziano della piccola casa di Padre Leopoldo che risale a inizio marzo. Sul fronte degli operatori sono 30 quelli risultati positivi al virus, 18 agli Istituti di Ficarolo e 8 a Fratta, mentre per quanto riguarda il personale dell'Ulss, su 2mila persone ci sono state solo 41 positività, di cui 26 già guarite. Nelle case di riposo è partito il secondo giro di screening, procedura che segna l'inizio della Fase 2, ovvero la fase di convivenza con il virus.

NUOVI POSITIVI

Il bollettino quotidiano conteggia un unico caso di positività, riscontrato su un ragazzo del 2001 contagiato in ambito familiare e totalmente asintomatico. È partita l'attività di screening a tappeto anche sugli operatori di pubblica sicurezza: si stanno eseguendo i test su 143 militari della guardia di finanza, 60 poliziotti, 60 carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale e polizia penitenziaria. «Per affrontare la Fase 2 con la riapertura delle attività sociali e produttive, diventa fondamentale avere un monitoraggio attento delle situazioni ha dichiarato Compostella - Lo screening si ripeterà periodicamente con cadenza di 10, 20 e 30 giorni a seconda dell'esposizione al rischio». Il bollettino coronavirus totale segna 436 casi da inizio epidemia in Polesine; 4 nuovi guariti (quindi 141 guarigioni in totale); 573 persone in isolamento e circa 12.400 tamponi eseguiti. All'ospedale Covid di Trecenta sono tuttora ricoverate 35 persone, di cui solo 4 in terapia intensiva e un paziente già estubato.

R.Pau.

