IL BOLLETTINO

ROVIGO Positivi a tripla cifra e lo stesso destino tocca ai ricoveri. Il bollettino delle ultime 24 ore conta 101 nuovi casi positivi e 110 persone ricoverate nelle strutture in provincia di Rovigo. Si nota una lieve flessione della curva rispetto alle cifre di una settimana fa, ma è decisamente presto per capire se si tratta di una tendenza o dell'effetto delle restrizioni imposte dal governo e rafforzate dalla Regione.

CONTAGI E GUARIGIONI

Oltre all'alto numero di positività, una quantità di guarigioni che fa ben sperare: sono 35 le persone che si sono negativizzate (1.019 in totale). A fare da contraltare, però, c'è il decesso di una persona, una donna di 78 anni di Rovigo che al riscontro della positività era stata ricoverata in malattie Infettive e poi trasferita all'ospedale Covid di Trecenta: si è aggravata improvvisamente, ed è deceduta nella notte tra venerdì e sabato. È la 77esima vittima in Polesine. In merito a Jonatan Callegaro, di 40 anni, deceduto a causa del Covid pochi giorni fa, l'Ulss effettuerà un esame esterno sul corpo per comprendere se oltre al virus anche altre circostanze di salute possano avere avuto un peso sull'aggravamento delle sue condizioni fino alla morte.

CASI POSITIVI

Salgono a 2.177 le persone attualmente positive, con 2.821 in isolamento con sorveglianza attiva. Tra le positività emerse nell'ultimo bollettino, tre donne, una bassopolesana e due altopolesane, che si sono presentate al pronto soccorso: hanno 80, 82 e 74 anni. L'80enne è stata immediatamente ricoverata in terapia intensiva, mentre le altre due donne sono state ricoverate in area medica Covid a Trecenta. Poco meno della metà, 46 persone delle 101 risultate positive, erano già in isolamento domiciliare. La prevalenza in Polesine (totale delle persone risultate positive da inizio epidemia sul totale della popolazione) è pari all' 1,40%. L'incidenza degli ultimi 7 giorni (nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate nel periodo) è pari al 5,54%.

CASE DI RIPOSO

Riflettori puntati sulle case di riposo, perché si aggrava la situazione del focolaio nella Casa Albergo di Lendinara, con 6 nuove positività tra gli ospiti. Anche a La Residence di Ficarolo i casi non smettono di arrivare: 5 nuovi tamponi positivi per gli ospiti. La criticità maggiore continua ad aversi a Ficarolo, con 52 ospiti e 3 operatori interessati dal contagio alla Residence; situazione seria anche alla Sacra Famiglia di Fratta, dove sono positivi 24 ospiti e 14 operatori; ci sono poi 18 ospiti e 5 operatori della casa di riposo La Rosa dei Venti di Rosolina e 6 ospiti e 3 operatori della Casa Albergo di Lendinara. Risulta inoltre positivo un operatore di Villa Tamerici a Porto Viro. La situazione delle altre strutture vede positivi un operatore del Csa San Martino di Castelmassa; un operatore della casa di riposo San Salvatore di Ficarolo; 4 operatori del Centro servizi anziani Villa Tamerici di Porto Viro; un operatore dell'Iras di Rovigo; tre operatori della casa di riposo Citta di Rovigo di Rovigo; due operatori della casa di riposo Madonna del Vaiolo di Taglio di Po; tre operatori della casa di riposo Sant'Antonio di Trecenta e un operatore della Casa di Riposo Sant'Anna di Villadose.

OSPEDALI

La massa critica dei pazienti della seconda ondata Coivd è a bassa intensità, richiede sorveglianza ma non assistenza intensiva: ci sono infatti 90 pazienti in area medica Covid a Trecenta e 12 in terapia intensiva, oltre a 8 pazienti in Malattie infettive a Rovigo. La conta aggiornata dei tamponi molecolari sale a 132.846 e 42.023 tamponi rapidi.

Roberta Paulon

