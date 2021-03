IL BOLLETTINO

ROVIGO Nelle oscillazioni degli ultimi giorni, ieri i nuovi contagi accertati sono stati 57, ben superiori alle guarigioni, fermatesi a 32, continua la risalita del numero dei polesani attualmente positivi, 974, sempre più pericolosamente vicini a quota mille, che era stata abbandonata esattamente un mese fa, il 4 febbraio. A testimonianza di una lenta ma sensibile ripresa dei contagi, confermata anche dal nuovo balzo in avanti del valore dell'incidenza, cresciuto a 3,83%. Che possa essere l'effetto della variante inglese sembrerebbe confermato dall'alta incidenza di casi in età scolastica. Ieri sono infatti stati segnalate le positività di altri tre studenti, uno del Polo tecnico di Adria, uno dell'Alberghiero Cipriani, sempre ad Adria, uno dell'Itis Viola Marchesini di Rovigo. Contagiata anche un'insegnante di un nido privato di Rovigo.

I DECESSI

A rendere ancor più cupo il quadro, due ulteriori decessi Covid, entrambi nella giornata di martedì, così come quello dell'82enne portotollese Giancarlo Nicolasi. A spegnersi altri due pazienti dell'Area medica e semintensiva respiratoria del San Luca, un 89enne rodigino e una donna di appena 60 anni, altopolesana, che aveva comunque un quadro di fondo già particolarmente delicato, trattandosi di una dei 30 degenti della Geriatria che erano risultati contagiati nel focolaio scoppiato a inizio febbraio. Si tratta dell'ottavo decesso fra gli ex pazienti della Geriatria.

In totale le morti Covid in Polesine sono arrivate a 423, 186 dall'inizio dell'anno, 138 a gennaio, 44 a febbraio e 4 nei primi due giorni di marzo. Il dato che conferma un peggioramento sensibile della situazione è quello relativo ai ricoveri, saliti da 54 a 56 nonostante gli altri due pazienti che si sono spenti. E tre dei quattro nuovi ingressi, fra l'altro, hanno interessato la Terapia intensiva del San Luca, dove si trovano ora 7 pazienti, con un ulteriore paziente di Area critica nella Rianimazione di Rovigo. Sono, invece, 48 i pazienti di area non critica, 40 in Area medica a Trecenta e 8 in malattie infettive a Rovigo. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ieri è toccato per la prima volta agli ottantenni portotollesi, con il numero totale dei vaccinati fra gli anziani non ospiti delle case di riposo, già interessati dalla prima fase, ha abbondantemente superato quota 3mila, già sfiorata martedì. Proprio il dato relativo a martedì conferma un buon tasso di adesione nei tre centri di Castelmassa, Lendinara e Porto Viro, pari all'81,5%: dei 432 anziani che erano stati convocati, infatti, sono stati 80 quelli che non si sono presentati.

