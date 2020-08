IL BOLLETTINO

ROVIGO Nell'altalena di numeri del Coronavirus di questi ultimi giorni, ieri è stata una giornata favorevole, visto che non solo non si sono registrati nuovi casi, ma addirittura si è registrato un calo nel numero delle persone attualmente positive in provincia. Non si tratta, però, di una guarigione, che restano stabili a 424, ma del risultato di accertamenti anagrafici, che hanno trasferito fuori dai confini del Polesine una delle 52 persone risultate contagiate nella finestra estiva e non ancora guarite. Un passaggio di natura burocratica che rileva soprattutto a fini statistici e meno dal punto di vista pratico.

IL BILANCIO

È, quindi, di 511 il numero complessivo di residenti in Polesine che ad oggi sono risultati contagiati. Il numero di gran lunga più basso dell'intero Veneto che ieri ha superato il muro dei 21mila contagiati complessivi. Salgono, invece, i numeri dei tamponi, con i test eseguiti in totale in Polesine arrivati a 68.311 e le persone sottoposte a tampone che sfiorano quota 28mila, attestandosi a 27.994, per effetto anche dei test eseguiti ai vacanzieri di ritorno da Croazia, Spagna, Grecia e Malta. Lunedì, primo giorno di tamponi eseguiti direttamente senza prenotazione nei tre ospedali di Rovigo, Adria e Trecenta alle persone rientrate in Polesine da questi quattro Paesi sono stati 150. Per ora solo cinque ragazzi che erano stati a Malta sono risultati positivi.

BANCO DI PROVA

Il direttore sanitario dell'Ulss Polesana Edgardo Contato, analizza con lucidità la situazione: «C'era da aspettarsi un quadro del genere, anche perché quando si toglie il tappo a una bottiglia di prosecco, esce la schiuma: i giovani sono stati tenuti compressi nei mesi scorsi e devo dire che in Polesine sono stati bravissimi, ora inevitabilmente stanno sfruttando tutte le occasioni possibili e si sono mossi in giro per l'Europa. A mio avviso questa è una situazione che, se vissuta correttamente, può essere un monito per il futuro prossimo e insegnare a stare accorti. Il banco di prova, inevitabilmente, sarà rappresentato dalla riapertura delle scuole, ma ci stiamo preparando. Dovremo fare ognuno la propria parte, anche i genitori, ai quali è richiesto un compito fondamentale di controllo ma anche e soprattutto di freno agli eccessi di allarmismo».

VACCINI ANTINFLUENZALI

I prossimi mesi saranno cruciali ed è anche per questo che ci si prepara anche ad affrontare il capitolo dell'influenza stagionale: «Stiamo già lavorando spiega Contato - per arrivare alla massima diffusione di vaccinazione e abbiamo già incontrato i pediatri di libera scelta, perché è consigliata anche nei bambini al di sotto dei 6 anni. Anche con i medici di medicina generale abbiamo avuto un primo incontro e chiuderemo l'accordo il 2 settembre in un comitato aziendale nel quale saranno definiti tutti i dettagli. La Regione ha già provveduto all'acquisto dei vaccini: ancora non ci sono stati forniti ma a breve saranno disponibili e verranno subito distribuiti perché l'intenzione è di partire con la campagna vaccinale già fra fine settembre e inizio ottobre. Quest'anno puntiamo ad estenderla il più possibile, anche perché in questo momento la sensibilità è elevata ed è un ottimo modo per andare a incidere anche sulle diagnosi differenziali, importantissime per evitare di confondere l'influenza con il Covid. Lo scorso anno, nonostante quello che ci siamo trovati ad affrontare, la campagna vaccinale è andata abbastanza bene ed abbiamo raggiunto una copertura nell'ordine del 70% della popolazione a rischio». Contato lancia poi un messaggio: «Come gli italiani, e i polesani in particolare, si sono dimostrati responsabili, devono esserlo anche ora e capire che una volta passata l'euforia di essere usciti dal periodo più nero bisogna essere pronti a riprendere a vivere con responsabilità e imparare a convivere con questa situazione nuova, che impariamo a conoscere giorno dopo giorno: l'autunno può essere il momento della debacle o della nuova ripartenza, ma dipende da tutti noi».

