IL BOLLETTINO

ROVIGO In una giornata senza scossoni sul fronte della scuola, osservata speciale in questo ultimo periodo, ieri, giornata di nuovi decreti, nuovi obblighi, e con un'impennata di contagi a livello nazionale, in Polesine il Covid si è manifestato in tutte le sue forme, compresa quella più aggressiva, facendo registrare il 47esimo decesso fra residenti in Polesine dall'inizio dell'epidemia. Si tratta ancora una volta di una ex degente della Casa di cura Madonna della Salute di Porto Viro, una 88enne bassopolesana, che era stata ricoverata nella struttura per gravi patologie pregresse e che poi, dopo la scoperta della positività al virus, come gli altri pazienti della struttura portovirese nelle stesse condizioni, era stata trasferita al Polo Covid provinciale di Trecenta. Ed è proprio al San Luca, dove si trovava ricoverata nell'Area medica e subintensiva Covid che si è spenta la notte passata.

QUADRO CLINICO GRAVE

Anche in questo caso, inevitabilmente, il peso del suo quadro clinico già pesantemente compromesso rende difficile stabilire il peso specifico del Covid nella sua morte, ma si tratta in ogni caso di una concausa e del 47esimo decesso di persona positiva al virus in provincia. La 12esima dal 10 settembre, tutte di anziani precedentemente ricoverati nella struttura portovirese all'interno della quale è scoppiato un pesante focolaio ospedaliero con 42 contagi accertati, 24 dei quali fra pazienti che erano ricoverati, 12 dei quali si sono poi spenti. Un cluster ormai da tempo circoscritto, ma le cui conseguenze continuano ancora a manifestarsi. Anche dal punto di vista dei ricoveri, perché la quota maggiore dei degenti Covid presenti al San Luca è sempre rappresentata da ex pazienti della Casa di cura di Porto Viro.

NUOVO RICOVERO

Ieri, fra l'altro il Covid è tornato a manifestarsi anche sul fronte dei ricoveri. Fra i due casi di positività emersi, infatti, uno è quello di una 67enne originaria del Marocco, residente in Basso Polesine, risultata positiva dopo il rientro da un viaggio nel suo Paese di origine, che presenta un'importante sintomatologia ed è stata ricoverata nella Terapia Intensiva Covid di Trecenta, dove ora si trovano quindi due pazienti, mentre 14 sono quelli in Area medica. Il secondo caso di positività, invece, è quello di un'infermiera dipendente dell'Ulss Polesana, anche se le modalità della scoperta del suo contagio non sembrano creare allarmi, perché si tratta anche in questo caso di una 24enne di origini straniere, residente a Rovigo, che era risultata positiva nell'ambito dei controlli attivati al suo rientro da un soggiorno nel suo Paese di origine, l'Ucraina. Presenta leggera sintomatologia, ma non tale da rendere necessario il suo ricovero e, per questo, resta in isolamento domiciliare.

IN ISOLAMENTO

Al momento sono 427 le persone complessivamente in isolamento domiciliare in Polesine. Scendono, invece, al di sotto di quota 100 le persone positive, ieri 99, perché, questa la buona notizia di giornata, sono state ben 6 le nuove guarigioni accertate. Una buona notizia è anche il fatto che dei ben 86 tamponi eseguiti su bambini o ragazzi in età scolare, tutti siano risultati negativi. E questo mentre, con quasi un migliaio di tamponi eseguiti in un giorno, il numero complessivo ha raggiunto quasi quota 101mila, 100.937 su una platea di 36.910 persone sottoposte al test.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA