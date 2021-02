IL BOLLETTINO

ROVIGO Il virus sembra continuare la lenta ritirata, ma i nefasti effetti continuano a farsi sentire nel più tragico dei modi. Mercoledì sono state tre le morti Covid, tutte di persone che si trovavano in Area medica al San Luca, due delle quali erano precedentemente ricoverate nella Geriatria di Rovigo e risultate contagiate nel focolaio scoppiato all'inizio del mese: due donne, entrambe altopolesane, di 91 e 87 anni.

«Entrambe presentavano un quadro particolarmente per le patologie di fondo - sottolinea il dg dell'Ulss Antonio Compostella - ma non cambia il dato dal punto di vista statistico. Per quanto riguarda gli accertamenti sul focolaio di Geriatria, non abbiamo dubbi su come il virus sia entrato, ovvero attraverso un paziente che stava incubando la malattia e che per questo è risultato negativo al tampone in ingresso, ma non sono emersi aspetti o situazioni di criticità o di inadeguatezza nei comportamenti o nelle procedure».

La terza persona a spegnersi è stata una 70enne, residente in Medio Polesine. Con queste tre morti, il totale dei decessi in Polesine sale a 410 dall'inizio dell'epidemia, un anno fa, e a 172 dall'inizio del 2021. Nonostante questo doloroso colpo di coda, gli atri numeri descrivono una situazione che continua a mantenersi migliore rispetto al recente passato, anche se le positività di giornata sono superiori rispetto ai giorni scorsi, 40, e inferiori alle guarigioni, 23. Per effetto di questa oscillazione al rialzo dei nuovi contagi e al ribasso delle negativizzazioni, il numero totale dei polesani attualmente positivi risale leggermente, a 765, distanti dai quasi tremila di inizio anno.

BUONI SEGNALI

A essere incoraggiante è il valore dell'incidenza, il rapporto fra le nuove positività che sono state scoperte e il numero di tamponi, che dà una misura più attendibile del contagio rispetto al singolo valore delle positività in un dato giorno, generalmente influenzato in modo netto dal numero di test eseguiti. «L'incidenza media negli ultimi sette giorni è 2,3% - evidenzia Compostella - una decina di giorni fa era al 3%, quindi è calata pur mantenendosi attendibile, perché continuiamo a fare un numero congruo di tamponi. Il dato nazionale è di circa il 5% e quello polesano è importante anche perché ci dice che per il momento la variante inglese, individuata anche qui, non si sta diffondendo come in altre aree, dove si ha un rapido aumento di contagi. Questo ceppo si caratterizza per essere particolarmente trasmissibile, con una contagiosità più alta rispetto ai ceppi classici, ma è ancora controverso l'aspetto legato a una eventuale maggiore aggressività dal punto di vista clinico».

Scendono ancora, da 54 a 49, i ricoverati, sette dei quali in area critica, sei in Terapia intensiva a Trecenta e uno in Rianimazione a Rovigo. Se la positività emersa in un'insegnante della scuola dell'infanzia Santa Maria Goretti di Rasa a Lendinara ha fatto scattare la quarantena per tutti i bambini delle sezioni coinvolte così come previsto dal nuovo protocollo scolastico, il quadro nelle case di risposo continua a mantenersi rassicurante: nessun nuovo contagio e sette casi residuali in altrettanti ospiti uno alla casa di riposo San Gaetano di Crespino, uno a La Residence di Ficarolo, due all'Opera pia Bottoni di Papozze e tre alla casa di riposo Sant'Anna di Villadose. «Una situazione molto buona legata anche alla campagna di vaccinazione che siamo riusciti a concludere tempestivamente nelle Rsa», rimarca Compostella.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA