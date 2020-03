IL BOLLETTINO

ROVIGO Cinque nuovi casi in Polesine per tamponi fatti negli ultimi tre giorni. Si tratta di tre persone residenti in Polesine, più due residenti in altri comuni, ma domiciliate in Polesine. «È un numero incoraggiante, ma non voglio illudere nessuno commenta il dg dell'Ulss 5 Compostella L'altalena dei numeri è normale. I due domiciliati in Polesine sono una donna di 32 che opera in una struttura per anziani del padovano, dove ha probabilmente contratto il virus. Tra i domiciliati c'è anche un uomo del 79 che opera in una importante struttura del Basso Polesine: per lui ancora non sappiamo dove abbia contratto il virus, ma sembra che il contagio possa essere avvenuto al di fuori del luogo di lavoro. Per entrambi i pazienti si è attivato l'isolamento domiciliare e la ricerca della rete sociale, esattamente come da protocollo che ormai conosciamo bene».

Per quanto riguarda i residenti in Polesine, risulta positiva una ragazza del '95 dell'Alto Polesine che era venuta a contatto con uno dei casi positivi dei giorni precedenti ed ora presenta sintomatologia. Poi, ci sono due infermiere dell'Ulss 5 risultate positive al tampone durante lo screening: una donna del '57 che però non l'ha contratto in ospedale, ma in famiglia. L'altro caso è invece di un'infermiera che opera in un servizio dove l'uso dei dispositivi di protezione è obbligatorio, quindi si sta cercando di ricostruire come abbia contratto il virus».

La curva del contagio continua a salire ma, grazie alle limitazioni di movimento imposte, è rallentata. «Un rallentamento importante commenta il direttore generale dell'Ulss 5 Compostella -, perché ci permette di guadagnare tempo e di mettere in atto le nostre strategie».

I DIPENDENTI DELL'ULSS

Sul fronte dei dipendenti dell'azienda sanitaria, «in totale abbiamo 5 persone positive su circa mille dipendenti dell'azienda sanitaria: un caso a Trecenta, due infermieri dell'Urologia di Rovigo e le due infermiere di cui abbiamo appena avuto riscontro». Su mille dipendenti sottoposti a screening, per 70 di loro si attende ancora l'esito. Per quanto riguarda la situazione della capienza e la disponibilità di posti letto, attualmente i casi di pazienti con Coronavirus ricoverati sono 35: 31 sono polesani o domiciliati in Polesine e 4 pazienti provengono invece da altre Ulss che hanno chiesto la disponibilità. Tra questi, sono 4 i pazienti in Pneumologia e terapia semi-intensiva respiratoria al settimo piano di Rovigo e saranno progressivamente spostati a Trecenta; altri 11 sono in area Covid a Trecenta e 9 in terapia intensiva: venerdì erano 7, quindi due pazienti si sono aggravati durante la notte tra venerdì e sabato. Le persone in isolamento domiciliare e vigilanza attiva sono 537. Un paziente è guarito: si tratta della settima guarigione.

R.Pau.

