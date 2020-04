IL BOLLETTINO

ROVIGO Altri sei contagi, tre ancora agli Istituti Polesani, sei guariti e ben tre nuove vittime del Coronavirus in Polesine, due già ricoverati in Geriatria, teatro di un luttuoso focolaio, che ha fatto registrare il contagio di 26 pazienti su 36 ricoverati al 31 marzo, nonché quello di 21 operatori su 49 e ben 10 decessi. Oltre un terzo del totale complessivo delle morti registrate in provincia di Rovigo dall'inizio dell'epidemia dove si sono spenti 27 residenti, nonché due pazienti padovani ricoverati nelle strutture polesane.

A questa lunga serie di scomparsi, che non è formata da numeri, ma da storie di donne e uomini che si sono interrotte a causa di un contagio epocale, che li ha privati anche della celebrazione di un funerale, si aggiungono anche le morti dei due polesani residenti a Cento e Merlara, ma anche quella del 60enne Gabriele Castellani, 60 anni, spentosi in provincia di Ivrea, dove viveva da tempo, ma originario di Trecenta.

I TRE DECEDUTI

Natale Franzoso, detto Mario, 87 anni, di Villadose, è venuto a mancare pochi minuti prima della scorsa mezzanotte, lasciando la moglie Novella, i figli Angela e Italo, la nuora Sandra, il genero Daniele, il nipote Davide, le sorelle Maria e Benvenuta. Come spiegato dal direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella, «le sue condizioni generali erano compromesse in maniera importante. Era arrivato il 30 marzo al pronto soccorso con il sospetto di grave patologia ed era stato ricoverato in Geriatria. Il 31 era stato sottoposto ad un primo tampone, negativo. Positivo, invece, quello del 6 aprile, che ne aveva comportato il trasferimento al San Luca».

Alle 11 di ieri mattina si è spenta invece Giuseppina Malerba, vedova Rizzi, detta Beppina, molto amata nel suo paese, Castelnovo Bariano, che conservava importanti memorie del Polesine che fu, fra le quali quelle dell'alluvione. Lascia i figli Franco e Silvio, la nuora Lucia, l'unico nipote Fabio, con Giorgia e il pronipotino Leonardo. Anche lei era arrivata per un problema non correlato al virus, di tipo neurologico, il 28 marzo, venendo ricoverata in Geriatria. Il 31 era risultata negativa ad un primo tampone, ma non al secondo, il 6 aprile, quando era stata trasferita a Trecenta.

Sempre ieri mattina se n'è andato Gabriele Garbellini, 69 anni, molto conosciuto a Canaro, agricoltore in pensione, attivo nelle Acli e nella Pro Loco, una passione per la musica che lo aveva portato a dirigere il coro della chiesa di Santa Sofia. Aveva tentato anche un'avventura imprenditoriale nel campo dei deltaplani a motore. Sposato con Daniela Tieghi, lascia i figli Elena e Paolo e l'unica nipote Sara ed i fratelli Rodolfo e Natalia. L'altro fratello, Roberto, scomparso da alcuni anni, era stato vicesindaco e presidente della squadra di calcio. Era risultato positivo e ricoverato con una forte febbre, aveva sviluppato una grave polmonite. L'Amministrazione comunale di Canaro lo definisce «cittadino esemplare oltre che persona dall'animo gentile e nobile è tornato alla casa del Padre, colpito, come purtroppo tanti altri, dalla violenta pandemia che contrassegna questi giorni. Un abbraccio alla moglie Daniela, ai figli Elena e Paolo, alla sorella Natalia, al fratello Rodolfo e a tutta la famiglia. Davanti alla morte non esiste altro che il silenzio. Ma torneranno i giorni in cui potremo piangere i nostri cari senza nessuno schermo di mezzo e dove, soprattutto, potremo celebrare ancora la vita. Quella vita di cui Gabriele è stato un modello da ricordare e imitare».

Ieri i ricoverati sono stati 40, tutti all'ospedale di Trecenta: 4 in Terapia intensiva, 15 in semintensiva respiratoria e 21 in area medica Covid. Il numero totale dei casi positivi riscontrati fra residente in Polesine è arrivato a 409, i guariti sono 96, le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva sono 632.

