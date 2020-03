IL BOLLETTINO DELL'ULSS

ROVIGO Nuovi test per il Covid-19 sono stati eseguiti anche nelle ultime ore. Alle 11 di ieri il bollettino di sorveglianza diffuso da Margherita Bellè, responsabile del Servizio igiene e sanità pubblica (Sisp) dell'Ulss 5, indicava un numero totale di 28 tamponi eseguiti sui casi che presentavano il doppio elemento, quello sintomatologico e quello epidemiologico. Per 26 il risultato è stato negativo, per uno, l'ormai ben noto 50enne adriese, il risultato è stato positivo, primo riscontro di contagio in Polesine, comunque riferibile al focolaio primigenio di Vo''-Schiavonia, e per uno, invece, il risultato dovrebbe arrivare a breve.

ISOLAMENTI IN CALO

Diminuisce, invece, per la prima volta il numero delle persone in quarantena: dopo quota 183, toccata sabato scorso, ieri, risultavano 26 in meno, 157 in tutto. I pazienti in isolamento cautelare domiciliare, infatti, seguiti dal Sisp nella forma della cosiddetta sorveglianza attiva, sono asintomatici e presentano solo il carattere epidemiologico, ovvero hanno avuto contatti diretti con le zone rosse o con perone che li avevano avuti. Per loro c'è l'indicazione precauzionale di rimanere in casa per due settimane, il tempo ritenuto congruo perché il Covid-19 si manifesti. Il numero è cresciuto esponenzialmente nei primi giorni dalla scoperta del focolaio padovano, quando molte sono state le persone che hanno riferito di essere transitati in quelle zone, in particolare dall'ospedale di Schiavonia, o di essersi incontrati o intrattenuti con persone potenzialmente a rischio per gli stessi motivi. Chiusa la finestra dei 14 giorni dal contatto, non sussistono motivi per continuare con l'isolamento. Quello che hanno terminato la quarantena sono 31.

SINDACI PREOCCUPATI

Ieri, pur senza polemiche, i sindaci hanno a più riprese manifestato la propria difficoltà nel gestire la situazione sul fronte delle nuove limitazioni, in particolare per quanto riguarda la chiusura delle scuole. La bozza circolata sabato, infatti, era provvisoria e doveva essere recepita dalla Regioni. Lo stesso governatore Luca Zaia, alle 14 di ieri, giornata in cui i tutti i municipi, così come tutti gli uffici pubblici, direzioni scolastiche comprese, sono chiuse, spiegava di aver inviato le osservazioni alla bozza. L'ordinanza precedente scadeva ieri. Quella nuova è arrivata ai primi cittadini pochi minuti prima delle 8 di ieri sera,. Da un capo all'altro del Polesine, quindi, i primi cittadini si sono affidati ai social per fornire indicazioni ai propri cittadini. Tutte, più o meno dello stesso tenore, con le limitazioni già in essere tutte confermate, chiusura delle scuole comprese.

COMUNICAZIONI SOCIAL

Il sindaco di Melara Anna Marchesini ha scritto: «Sospensione scuole per una settimana ancora, arriverà decreto, intanto potete diffondere. Segreterie e uffici aperti. Questo il messaggio WhatsApp che ho ricevuto, e che pubblico. Così funziona nel 2020: un messaggio WhatsApp». Quello di Porto Tolle, Roberto Pizzoli, annunciava che «in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale, delle comunicazioni della Prefettura e della Regione, a cui seguirà l'ordinanza sindacale che dovrebbe mantenere i contenuti di quella in essere». «Posso anticipare il messaggio del sindaco del capoluogo Edoardo Gaffeo - che, come già ampiamente riportato da numerosi comunicati stampa di organi istituzionali statali e regionali, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse per un'altra settimana. Non sono ancora in grado, tuttavia, di indicare quali altre prescrizioni saranno contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la cui versione definitiva non è ancora stata inviata in maniera ufficiale».

Francesco Campi

