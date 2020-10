IL BOLLETTINO DEL COVID

ROVIGO Oltre alla professoressa rodigina che insegna alle scuole medie, il cui contagio era emerso sabato con il tampone rapido eseguito dopo la positività scoperta in un ragazzo di terza della Riccoboni, i tamponi rapidi hanno fatto emergere altre due positività, ancora da confermare con i tamponi molecolari, in una ragazza di prima della media di Grignano e in una bambina di quinta elementare della scuola Donatoni, con le rispettive classi finite in isolamento. Ieri, però, sono comunque emerse quattro ulteriori positività anche al di fuori dell'ambito strettamente scolastico, con il numero totale di residenti in Polesine trovati positivi da inizio epidemia arrivato così a 704. Uno di questi è un 64enne, residente in Medio Polesine, che ha presentato sintomatologia compatibile con il Covid ed è risultato positivo: il suo quadro è tale da aver portato al ricovero in Malattie Infettive. Hanno presentato sintomatologia, seppur leggera, anche un 35enne e un 38enne residenti in Basso Polesine, che proprio per questo sono stati sottoposti al tampone che ha evidenziato la loro positività. In tutti e due i casi non erano rientrati in precedenti mappature e, quindi, è stata avviata l'indagine epidemiologica per entrambi in modo da ricostruire e mettere in isolamento i loro contatti più stretti.

Era invece già stato individuato come contatto di una persona già scoperta positiva, residente fuori provincia, il quinto caso emerso ieri, quello di un 70enne di Rovigo che ha presentato leggera sintomatologia e che era e resta in isolamento domiciliare. In questo momento sono 373 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, mentre sono 95 le persone positive in provincia. Fra queste vi sono ancora l'operatrice della Comunità Alloggio di Taglio di Po e l'operatrice, non sanitaria, del Centro Servizi Anziani Villa Resemini di Stienta, le uniche positività fra tutti gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali del Polesine. Ieri è stata accertata anche una nuova guarigione attraverso il doppio responso di negatività arrivato da due tamponi eseguiti a intervalli prefissato: il totale dei guariti è arrivato ora a 561. Sono invece 13 i pazienti ricoverati per Covid, due dei quali in Terapia intensiva al San Luca. Nel frattempo, i tamponi eseguiti in Polesine da inizio epidemia sono saliti a 103.430, su un campione di 37.461 persone.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA