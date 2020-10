IL BOLLETTINO DEL COVID

ROVIGO Il quadro tracciato ieri nel punto settimanale di aggiornamento sul virus da parte del direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella è in chiaroscuro. Il dato preoccupante è quello generale: «Le curve dei contagi a livello nazionale e regionali sono sovrapponibili a quelle di fine marzo-inizio aprile, tuttavia in Polesine il numero medio di contagi continua ad essere nettamente inferiore rispetto alle altre aree del Centro-Nord: Rovigo continua ad essere una mosca bianca. Ecco, dobbiamo lavorare per fare in modo che sia così anche in futuro: ognuno deve fare la propria parte e ciascuno deve rispettare sempre le poche e semplici norme di sicurezza. Oltre a fattori sociali e demografici, questo è il risultato anche del lavoro di monitoraggio, di prevenzione e di tracciamento e isolamento tempestivo che abbiamo messo in campo, oltre che da una rete territoriale che funziona bene. Rispetto al quadro dei mesi passati, anche se le curve hanno andamenti simili, c'è una differenza sostanziale: ora abbiamo molte meno persone ricoverate. Questo è un dato importantissimo di questa seconda fase di recrudescenza del virus. Perché ci sono meno ricoveri? Intanto perché si è abbassata l'età media dei positivi, alla fascia 25-55, persone che dal punto di vista della salute generale sono messe meglio, e con contagi che sono legati soprattutto alla vita di relazione, agli incontri ed alla convivialità. Dall'altra anche perché abbiamo iniziato a conoscere meglio questo virus e la nostra azione è sempre più tempestiva. Ed anche gli strumenti, in continua evoluzione, come il tampone rapido, ci aiutano in questo senso. Stiamo iniziando a distribuirne anche ai medici di medicina generale perché li eseguano ai loro assistiti su base volontaria. La prossima frontiera è il tampone chewing-gum, il tampone salivare, sempre antigenico rapido, ma per nulla invasivo, che è in fase di sperimentazione e validazione. Sia chiaro, qui la situazione al momento è sotto controllo e non sta affatto sfuggendo di mano, stanno aumentando gli screening e troviamo molti asintomatici».

UNA SOLA POSITIVITÀ

Ieri, per esempio, è emersa una solo positività, quella di un 39enne, residente in Medio Polesine, già individuato come contatto stretto di una persona precedentemente trovata positiva, che era già in isolamento ed è, appunto, asintomatico. Al momento sono 399 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Sempre ieri è stata accertata anche una nuova guarigione, la 562esima sui 707 residenti in Polesine trovati positivi a inizio epidemia, con il bilancio sostanzialmente in equilibrio e un totale di 97 persone attualmente positive in provincia. Sono invece 13 i pazienti ricoverati, 11 a Trecenta, due dei quali in Terapia intensiva, e due in Malattie infettive all'ospedale di Rovigo. Intanto i tamponi complessivamente eseguiti si avviano a superare quota 104mila, su un totale di 37.608 persone.

F.Cam.

