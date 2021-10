Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BOARA POLESINEROVIGO «È un progetto nato per la produzione del biometano, ma proprio perché ha raccolto istanze del territorio, ci siamo attivati, al di là delle richieste degli enti e dei limiti previsti dalle norme, per fare partite ulteriori studi e valutazioni: questo progetto di miglioramento tecnologico per noi rappresenta un passo concreto di riduzione del traffico veicolare e di maggiore compatibilità ambientale». A...