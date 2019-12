IL BILANCIO

ROVIGO Edoardo Gaffeo celebra il suo primo Natale in qualità di sindaco di Rovigo. Un anno fa era un professore di Politica economica all'Università di Trento e padre di famiglia, nel giro di 12 mesi ha affrontato una complicata campagna elettorale e al ballottaggio ha battuto la sfidante del centrodestra, riportando il centrosinistra alla guida di Palazzo Nodari dopo l'esperienza leghista di Massimo Bergamin e, prima ancora, di Bruno Piva, sempre di centrodestra. Per far capire quanto sia diventata più fitta la sua agenda, il professor Gaffeo ha avuto modo di raccontare che cerca di ritagliare quanto più tempo possibile per stare con la propria famiglia e che una volta riceveva molte meno chiamate rispetto ad adesso. In molti hanno ormai imparato a riconoscere la suoneria del suo telefono, un brano tratto dal film Animal House di John Landis, dal momento che spesso la si sente echeggiare durante gli appuntamenti pubblici a cui partecipa. Sono passati sei mesi dal suo insediamento, durante i quali si è dedicato a tempo pieno a questo nuovo incarico («Lavoro dalle 10 alle 12 ore al giorno» e in occasione del brindisi per le festività natalizie con i dipendenti del Comune ha chiarito che lui e i suoi colleghi di giunta non rifiutano «un solo appuntamento che ci viene richiesto») e non sono mancate le prime soddisfazioni e i primi rompicapo.

LE PREVISIONI

Ma la Rovigo che il sindaco Gaffeo vede nel suo 2020 è una città rivolta al futuro, o perlomeno determinata a recuperare il distacco dalle altre province venete, motivo per cui alla vigilia del nuovo anno, oltre alla tradizionale gestione ordinaria della città, fatta di asfaltature e lavori pubblici, parla di incubatori d'impresa e bilancio partecipato per rilanciarne lo sviluppo fermo da troppo tempo. Elementi che in altre città hanno dato i propri frutti, che a Rovigo finora hanno fatto fatica ad attecchire ma che secondo lui possono essere il volano che da tempo il capoluogo polesano sta cercando per tornare a progredire con il resto della regione.

Sindaco, come è andata finora?

«Di cose da rinviare ce ne sono parecchie, perché sono partite davvero complesse e necessitano di soluzioni fattibili e sostenibili nel tempo. Sono però soddisfatto di quello che siamo riusciti a fare fino ad ora, qualche segnale penso già si veda. Ho la presunzione di dire che il clima in città è sereno, le aspettative della comunità sono giustamente alte ma penso che l'Amministrazione stia lavorando con impegno e trasparenza, garantendo il dialogo con tutti. Sono convito che la prima parte del 2020 ci consentirà di continuare a lavorare in questa direzione: c'è un piano importante per sistemare i marciapiedi ed è partito l'iter della rotatoria di Buso-Sarzano. Siamo sulla strada giusta».

Guardando ad alcune questioni importanti, come il debito delle piscine ed il futuro dell'Iras, qual è la situazione?

«L'iter sta procedendo per ciascuno di questi dossier. Avrei voluto che i tempi fossero più rapidi, ma le motivazioni sono esterne. Per il nodo piscine, va tenuto presente che, tra l'insediamento dell'amministrazione ed oggi, Unipol è stata oggetto di una cessione di ramo d'azienda, per cui i nuovi interlocutori di Bper devono avere il tempo di acquisire le proprie informazioni. Durante le prime settimane di gennaio ci sarà un incontro con loro per smarcare definitivamente questa storia. Queste vicende sono talmente complesse che vanno trattate con la massima attenzione. Su Iras stiamo lavorando con il suo presidente per arrivare a compierne il salvataggio e per capire quello che dovrà essere il suo futuro, ovvero quali saranno i suoi servizi per una popolazione che è tra le più vecchie d'Italia».

Qual è un suo obiettivo per il 2020?

«Qualcosa in cui credo molto è il bilancio partecipato. Il Comune di Milano mette a disposizione 4,5 milioni di euro, noi non possiamo pensare di destinare una cifra di questo genere, ma ne stiamo discutendo riguardo al bilancio 2020. Una parte del budget riservato al settore dei Lavori Pubblici sarà destinato a finanziare i progetti fatti dai cittadini. L'idea è semplice: ovvero mettere in piedi una piattaforma web in cui i cittadini siano in grado di caricare i progetti, che possono essere dalla rotatoria alla sistemazione di una strada o di una parte dell'arredo urbano. Dopodiché, questi progetti vengono illustrati, votati dai cittadini e presi in carico dai Lavori Pubblici, eseguiti e infine portati a termine. Non scegliamo noi le priorità in ambito quartieri, frazioni o centro storico: si tratta una collaborazione continua con i cittadini».

Rovigo è la quarta città in Italia per giovani aziende innovative. È un dato positivo

«È un dato di cui andare fieri. Un'altra cosa su cui ci stiamo concentrando è un progetto di rivitalizzazione economica, puntando sulle risorse che possiede questa città. Sempre a Milano hanno fatto di un proprio quartiere un incubatore d'impresa (Polihub, ndr), la strada che vorremmo seguire è la stessa: facendo bandi in cui selezioniamo dei progetti in cui investire ed accompagnarli nell'incubatore. Si tratterebbe di una dotazione tra i 50-70 mila euro finanziati dal Comune, sponsor privati e da crowdfunding. Metterebbe a sistema una serie di iniziative e nuove progettualità da inserire nel bilancio, che attualmente è particolarmente ingessato, visto che ereditiamo una situazione che è quello che è, ma nonostante questo vogliamo cominciare a dare il segnale che qualche novità si incomincia a vedere anche in questa città».

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA