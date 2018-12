IL BILANCIO ROVIGO Con il Natale alle porte, il sindaco Massimo Bergamin traccia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOROVIGO Con il Natale alle porte, il sindaco Massimo Bergamin traccia un bilancio dell'anno. Dodici mesi durante i quali la sua maggioranza e la sua amministrazione hanno attraversato momenti burrascosi, segnati dalla questione polo natatorio (debito di quasi 7 milioni), dal blocco della riqualificazione dell'ex ospedale Maddalena e della Commenda Ovest.Nel suo ufficio, nel quale non manca di far notare con orgoglio la presenza di ben due presepi fatti a mano da degli artigiani, il sindaco ha ospitato i cronisti per i tradizionali...