TAGLIO DI PO

Il consiglio comunale di Taglio di Po ha approvato il bilancio consuntivo 2019 con il solo voto della maggioranza. Presente il segretario comunale Ernesto Boniolo e la capo area ragioneria, Giovanna Barbon. Il sindaco Francesco Siviero, che detiene il referato al bilancio, ha fatto una relazione soprattutto contabile, con qualche passaggio di carattere politico-amministrativo, evidenziando una serie di difficoltà dovuta anche alla pandemia, pur salvaguardando il livello dei servizi alla persona. Il consigliere di minoranza, Renato Pregnolato, ha chiesto il motivo del mancato rispetto del termine massimo del 30 giugno per approvare il bilancio consuntivo 2019; bocciata la relazione del sindaco Siviero «molto breve e scarna, con qualche tono preoccupante, senz'altro difficile per il comune di Taglio di Po».

«Rileviamo un peggioramento rispetto al risultato di gestione del 2018, come peraltro rilevato dal Revisore unico del conto - ha detto Pregnolato - Che risposte può dare il Comune a un conto consuntivo in perdita? Non c'è alcuna possibilità di dare nuove risposte ai cittadini. Si tratta di un bilancio salvato dall'assicurazione per il riconoscimento dei danni causati dalla tromba d'aria di tre anni fa. Quale futuro per il Comune di Taglio di Po? Grandissima difficoltà di programmare il futuro del paese. Sembra un bilancio di fine gestione invece questa amministrazione ha ancora due anni di mandato. Anche per la mancata possibilità di dare il nostro contributo - ha concluso Pregnolato - il voto del nostro gruppo di minoranza sarà contrario». Il sindaco Siviero ha risposto che il bilancio non è stato salvato dall'assicurazione perchè quei soldi sono vincolati agli interventi di risanamento dei danni procurati dall'evento metereo. «Quanto al ritardo di 21 giorni nel approvare il bilancio consuntivo - ha concluso il sindaco - lo sforamento è dovuto al Covid 19 e altri problemi. Pagheremo le penalità, ma non credo ci saranno». L'assessore all'urbanistica e lavori pubblici, Davide Marangoni, replicando a Pregnolato, ha ricordato che la Giunta sta lavorando tra mille difficoltà ed elencato una serie di motivazioni e problemi specificando che ci si è rivolti al Politecnico di Milano per la progettazione di interventi importanti. È un bilancio in difficoltà, è vero - ha concluso - ma anche di costruzione».

Giannino Dian

