Il Basilico strizza l'occhio al popolo degli universitari

INAUGURAZIONE

ROVIGO Era chiuso da tempo Il Basilico, il locale in via Badaloni 21 riaperto lo scorso mercoledì da Andrea Sfriso.

È il terzo locale ad aumentare nella stessa via cittadina, nell'ultimo periodo, le attività di bar e ristorazione dopo l'avvio del ristorante sushi Saikyosushi, lo scorso luglio, e la riapertura della caffetteria Il Portico.

«UN BEL SEGNALE»

«Quasi tutte le attività in via Badaloni sono aperte, ed essere vicino a esercizi commerciali attivi, anche se concorrenti, fa bene a tutti ed è un bel segnale per il centro di Rovigo» commenta Luca Saccari che lavora nel nuovo Il Basilico e, da anni, insieme al titolare Sfriso.

CAFFÈ E RISTORAZIONE

Per il titolare la riapertura del locale, ora attivo con servizio colazione, caffetteria e pausa pranzo, è stata abbinata alla vendita del Caffé San Marco, e alla contestuale nuova avventura partita con un altro locale storico del centro, Il Canevone, ripartito con Sfriso a fine ottobre.

«Il Basilico può sembrare da fuori un locale piccolo - racconta Saccari - ma sono stati ricavati 17 posti a sedere con molta comodità».

Il motivo è che l'offerta riguarda non solo le colazioni, dal lunedì al sabato con l'apertura alle 7 per poi preparare e servire caffé e prodotti di caffetteria.

«La cucina al piano superiore - continua Saccari - permette al locale di rivolgersi alla clientela variegata della pausa pranzo che è compsta non solo a chi lavora, ma anche dagli studenti dell'università che magari conoscono già via Badaloni frequentando il ristorante di sushi e le altre attività».

VIA DEL GUSTO

L'offerta della via, così, si amplia, con Il Basilico aperto fino alle 15.30 dal lunedì al venerdì, fino alle 13 il sabato, e con la chiusura domenicale.

Il locale, che si sta attrezzando per i buoni pasto elettronici, offre a pranzo ogni giorno una scelta tra tre primi piatti, tre secondi e tre contorni, e cinque tipi di insalate. «Lavoriamo a menù fisso - ha precisato il titolare che si è soffermato anche sui prezzi -. Per un primo abbondante, l'acqua e il caffé si spendono 9 euro, e 11,50 per il secondo. Dirlo può sembrare banale - conclude Saccari - ma puntiamo sul rapporto qualità-prezzo, grazie a piatti fatti tutti sul momento».

Nicola Astolfi

