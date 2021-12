SPORT E DISABILITÀ

ROVIGO (E. Bar.) Il baseball è uno sport che unisce, inclusivo, in grado di superare ogni barriera. Tant'è che è stato proprio il baseball lo sport scelto in occasione della 63esima Giornata mondiale dei ciechi, celebrata nella sede dell'Uici di Rovigo seguendo il tema Il baseball per non vedenti: un'opportunità di autonomia e integrazione sociale che ha fatto da filo conduttore. Con l'occasione è stato proiettato il docufilm Il giorno la notte di Michele Aiello.

Dopo gli onori di casa del presidente Flavio Buoso, sono intervenuti l'allenatore della squadra di Baseball Softball di Rovigo per ciechi Loris Bucca e Lucio Taschin, direttore sportivo del Baseball Sofball per ciechi di Rovigo, nonché presidente del Coni polesano. L'iniziativa è stata condivisa anche dall'amministrazione comunale che ha partecipato con le assessore allo Sport Erika Alberghini e al Welfare Mirella Zambello.

«Il docufilm è molto interessante e forte nei contenuti - hanno commentato Alberghini e Zambello - perché fa comprendere la vita vissuta nei panni di un cieco o ipovedente, le difficoltà, le disillusioni, le speranze di trovare soluzioni al proprio problema visivo e in senso positivo, le possibilità di inclusione che fortunatamente vengono offerte alle persone affette da disabilità visiva, le opportunità attraverso lo sport e le associazioni. Quindi sono fondamentali i servizi offerti dall'Unione italiana ciechi e da tutto il mondo che si muove in sinergia con l'Unione, tutte forze che ringraziamo e di cui sosteniamo l'attività».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA