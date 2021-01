«Il 9 gennaio sarà una data che i libri di storia su Fratta ricorderanno come il V-Day. Un momento importante per il nostro paese». A dirlo è Francesco Trevisan, volontario della Protezione civile impegnato da quasi un anno, da fine febbraio, nel Centro operativo comunale. Nella Casa Sacra Famiglia di Fratta Polesine, tra sabato e domenica, sono state somministrate le prime dosi del vaccino contro il Covid-19. L'istituto guanelliano è stato duramente colpito durante le due ondate del coronavirus. Il supporto del gruppo di Protezione civile, coordinati da Lauro Trevisan, è fondamentale. Ogni settimana i volontari si adoperano per il ritiro di farmaci e materiali vari all'ospedale di Rovigo. Vanno anche ringraziati due cittadini di Fratta, i quali, pur oberati di lavoro, si sono resi disponibili per la sanificazione degli ambienti esterni della casa di riposo, a supporto dei dipendenti della struttura. «A parte il pensiero di ciascuno in merito al vaccino e alla sua efficacia, il nostro paese ha scritto una pagina di storia importante, che sicuramente verrà ricordata negli annali - afferma il sindaco Giuseppe Tasso - Fratta e la sua casa di riposo sono state tra le più colpite dal Covid durante la prima ondata e purtroppo anche la seconda non ci ha risparmiato. Considero molto importante la vaccinazione completata nel fine settimana, perché stabilisce finalmente un punto fermo nella lotta al Covid e quindi un vantaggio diretto per tutto il paese. Ricordiamoci, però, che il virus non è stato sconfitto e ancora oggi ci sono in città casi positivi e molti frattensi hanno sperimentato, anche in maniera grave, le sofferenze del contagio. Pertanto non smettiamo di adottare le dovute misure per limitarne la diffusione. In ultima vorrei ringraziare il personale della Casa Sacra Famiglia che in questi mesi ha svolto un grande servizio per riuscire a limitare il diffondersi del virus e quando questo invisibile nemico è entrato, con la loro esperienza sono stati in grado di dare sostegno e fornire le doverose cure alle ospiti positive».

