Il 5 per mille è inseguito da oltre 200 realtà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FISCOROVIGO Sono oltre duecento le associazioni, organizzazioni e istituzioni della provincia di Rovigo che potranno essere indicata come beneficiarie del 5 per mille nella prossima dichiarazione dei redditi, secondo l'elenco pubblicato negli scorsi giorni dall'Agenzia delle entrate.Una scelta volontaria che riguarda la destinazione finale di una parte della tassazione Irpef e che spesso garantisce un sostegno economico importante per tali associazioni.VOLONTARIATOSono registrati 153 enti di volontariato, organizzazioni senza scopo di lucro...