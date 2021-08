Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TURISMOROVIGO Il taglio del nastro del nuovo ufficio turistico della città sarà il 21 settembre. Lo ha annunciato ieri l'assessore alla Cultura Roberto Tovo, già al lavoro per collaborare con i gestori del servIzio per la promozione di tutte le attività che nei prossimi mesi si svolgeranno in città. La gestione dello Iat, che troverà posto negli spazi dell'ex libreria Pavanello, locale di proprietà del Comune, edificio fresco di...