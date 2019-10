Ibc bacchetta: «La Lega si informi sul Parco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIA«Sarebbe opportuno che chi ha proposto Adria come capitale di un inesistente parco unico si leggesse attentamente la legge regionale sui parchi, per comprendere come sono articolati gli organismi di governance». Il direttivo del movimento civico Impegno per il bene comune, che raggruppa le liste civiche Ibc, Siamo Adria ed Adria Civica, che fanno capo al sindaco Omar Barbierato attacca la Lega ma non disdegna di catechizzare anche gli altri partiti. «Durante i consigli comunali - si spiega dal direttivo di Ibc - c'è stato chi si è...