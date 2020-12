PORTO VIRO

Una sessantina di sacchi pieni di bottiglie di vetro, lattine, polistirolo, confezioni e imballaggi di plastica, alcuni ingombranti e persino decine di cartucce. Ai sei volontari che sabato si sono dedicati alla pulizia del parcheggio e del perimetro esterno del centro commerciale Prisma, sono bastate circa tre ore di lavoro per raccogliere quest'incredibile quantità di rifiuti e togliere almeno parzialmente lo stato di degrado in cui versa l'area. Prima che scattassero le limitazioni alle attività associazionistiche in funzione anti-Covid, Plastic Free onlus e Comune avevano programmato una giornata di pulizia ambientale lungo il Collettore Padano, il parcheggio dell'ex zuccherificio e, appunto, all'esterno del Prisma. Ma non si era mai sopita la voglia di sensibilizzare la popolazione con un'azione almeno dimostrativa, in grado di fare da apripista a future azioni in un territorio in cui, purtroppo, gli sversamenti abusivi di rifiuti sono frequenti.

L'INIZIATIVA

«A sostenere la necessità di questa iniziativa è stato soprattutto il vicesindaco Doriano Mancin - racconta Riccardo Mancin, referente regionale di Plastic Free anche se qui in veste di semplice volontario assieme agli amici Katia, Aurora, Erminio, Luigi e Andrea - La motivazione è forte: fare qualcosa per l'area del Prisma assume il valore di esempio visibile da tutti. Il fatto che sia parzialmente abbandonato, non significa che qui si possano ammassare borse con rifiuti domestici, ingombranti o lasciarlo in mano a vandali e balordi. Questo è stato un punto di partenza, per ragioni di tempo non siamo riusciti a ripulire il retro del centro commerciale e il parcheggio sopraelevato, m non appena si potrà farlo in sicurezza programmeremo altre pulizie, sperando che la popolazione di Porto Viro partecipi attivamente e tutti imparino a smaltire correttamente i rifiuti».

VOLONTARI AL LAVORO

I volontari hanno avuto l'appoggio da Ecogest, che ha fornito i sacchi e ha poi recuperato il materiale raccolto, e sono stati ringraziati dal sindaco Maura Veronese, dal vicesindaco Mancin e dal comandante della Polizia Locale Mario Mantovan, che li hanno omaggiati con il dono di un panettone.

Enrico Garbin

