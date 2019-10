I volontari della Protezione civile si presentano e mostrano l'attività

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il Comune di Adria, nell'ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, promossa dal Dipartimento Nazionale, organizzerà sabato dalle 9 alle 12.30, in piazza Bocchi e largo Mazzini, una iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della protezione civile, della prevenzione e della resilienza. Sarà una occasione per volontari e cittadini di incontrarsi per trattare delle buone pratiche di comportamento sui rischi alluvione, sismico e altri casi di calamità naturali commenta il primo cittadino Omar Barbierato....