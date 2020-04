LA DONAZIONE

LOREO Cinquantamila euro per far fronte al periodo di crisi dovuto all'emergenza Coronavirus. Ammonta a tanto la somma destinata dalla famiglia Visentini di Loreo al proprio Comune per aiutare chi è in disagio economico. Ad annunciare l'encomiabile gesto è il sindaco di Loreo Moreno Gasparini spiegando come la donazione arriverà in soccorso dei loredani che ne avranno necessità, andando così ad implementare l'importo già stanziato dallo Stato.

OTTANTA FAMIGLIE

«Una decina di giorni fa abbiamo ricevuto il fondo straordinario per la solidarietà alimentare per le fasce più deboli spiegato il primo cittadino -. Abbiamo completato la raccolta delle domande da parte dei cittadini grazie ad una campagna di informazione capillare, effettuata con un avviso messo nelle cassette delle lettere durante il secondo giro di distribuzione delle mascherine dei volontari di protezione civile. Sono circa un'ottantina le famiglie che riceveranno la prossima settimana i buoni spesa da 20 euro spendibili nelle circa 10 attività del paese che hanno aderito».

E' in questo scenario che la donazione si è concretizzata, con l'auspicio di poter dare un futuro migliore a chi oggi si trova in una situazione di bisogno. «La famiglia Visentini Attilio e Carlo dei Cantieri Navale Visentini prosegue Gasparini - mi ha contattato dicendo che, in virtù del periodo difficile in cui ci si sta adoperando per alleviare le difficoltà economiche dei più deboli, ha pensato di destinare un contributo di 50mila euro al Comune. Ci hanno affidato questa somma affinché ne possiamo fare buon uso per la popolazione. Fiducia, in questo momento, significa dare 50mila euro per le fasce deboli e indigenti e le realtà con disagio a causa del Coronavirus».

FONDO ALIMENTARE

Determinante in questa fase è il ruolo della Commissione assistenza comunale, che fa da tramite tra i bisogni delle realtà in difficoltà e l'amministrazione. «In prima battuta si distribuirà il fondo stanziato per la solidarietà alimentare e, a seguire, si interverrà andando incontro a tutte quelle situazioni che avranno ancora difficoltà, con particolare attenzione per chi soffre il disagio e, se ci sarà margine, si procederà con interventi mirati a qualche piccola attività produttiva. Questo gesto di fiducia nei confronti del sindaco non è una semplice boccata di ossigeno, ma molto di più: è la garanzia di poter aiutare gli indigenti per tutto l'anno a fronte di quello che può essere l'impatto economico del Coronavirus».

«Anche in un periodo di attenzione verso la salute pubblica chiude Gasparini -, faccio i migliori auguri di buona Pasqua a tutti i cittadini, con l'auspicio che questo tunnel veda la luce quanto prima per tornare alla normalità di cui abbiamo bisogno psicologicamente ed economicamente».

Elisa Cacciatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

