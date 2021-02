LE TESTIMONIANZE

ROVIGO «Erano più o meno le sette, ma mi sono accorto che era successo qualcosa di grave solo quando ho visto le sirene». Più o meno queste le parole che ripetono i pochi residenti nel piccolo nucleo di abitazioni di fronte alle quali da tempo immemore sono collocate le roulotte della famiglia di Edis Cavazza, nato a Medicina, in provincia di Bologna, ma da molti anni stanziale in quel luogo, nell'ultimo lembo del territorio comunale di Rovigo, oltre Sant'Apollinare, a un passo da Ceregnano. Il 45enne ucciso giovedì sera da uno dei suoi figli, con un colpo di machete mentre, a quanto pare, scappava proprio verso una delle abitazioni, quasi a cercare riparo. Nessuno dei vicini racconta di aver sentito urla o altro.

LITIGI FREQUENTI

In realtà di trambusto sembrerebbe essercene stato parecchio in quei concitati momenti, ma proprio per questo appare plausibile anche che proprio chi era più vicino, si sia barricato in casa senza voler vedere e sentire niente. Come rimarca una delle persone che vivono poco distante, «in realtà i litigi erano abbastanza frequenti e rumorosi, ma poi risolvevano sempre tutto e alla fine non ci si faceva molto caso». Poi, si affretta subito a precisare, come del resto anche un altro residente, «non mi hanno mai creato problemi, né fastidi».

A esplicitare meglio lo stato d'animo che sembra pervadere un po' tutti, una residente a poche centinaia di metri, non abbastanza da sentire e vedere quanto stava accadendo, ma abbastanza da avere presente la situazione. «Mi sono trasferita qui una decina di anni fa e le roulotte già erano lì: la prospettiva di abitare vicino a un simile accampamento non mi sembrava allettante e avevo un po' storto il naso. Non per un pregiudizio, ma per una situazione che all'apparenza non sembrava delle più rassicuranti. Tuttavia, in tutti questi anni non c'è stato alcun episodio spiacevole o qualche problema di vicinato. Paradossalmente ne ho avuti di più quando abitavo nella mia città d'origine. Quello che in questo momento mi fa più dolore è il pensiero del dramma vissuto dai bambini che soprattutto d'estate vedevo sempre perché trascorrevano il loro tempo all'aperto. Un trauma pesante. Provo dolore anche per il ragazzo che ha compiuto un gesto così estremo. Non so cosa sia accaduto e non voglio giustificarlo, ma mi fa compassione».

RABBIA DEI PARENTI

Meno pietà sembrano provarla i cugini della vittima che sono stati subito avvertiti di quanto era accaduto e sono arrivati in più d'uno da Conselve, che si sono occupati di portare subito via la più piccola dei figli di Edis, sui tre anni, per evitarle ulteriori traumi: «È stata subito portata da un'altra parte, non poteva certo rimanere qui», che hanno cercato di tranquillizzare e sostenere gli altri fratelli più grandi, uno dei quali nel cuore della notte ha avuto il compito di indicare agli inquirenti i luoghi in cui si sono svolti i diversi momenti dell'aggressione sfociata nell'omicidio.

«Fra noi giostrai mai è successo qualcosa di simile», il commento di uno di loro, apparso quasi confortato dalla successiva notizia del fermo del 17enne e della sua compagna. La moglie di Edis, Consuelo, è stata subito accompagnata in Questura per raccogliere la sua fondamentale testimonianza. Poi anche lei, insieme ai figli, ha trovato ospitalità dai parenti. Ieri le quattro roulotte erano rimaste vuote, quella dove viveva la giovane coppia accusata dell'omicidio, perché i due si trovano in carcere, mentre quella più grande, la abitazione vera e propria della famiglia, con porte e finestre bloccate dai sigilli, perché sotto sequestro. E così in quel terreno, di proprietà della famiglia, dove sorge l'accampamento, ieri tutto era avvolto dal silenzio. Nulla si muoveva, se non una gallina che ignara di tutto, si era irrispettosamente spinta a razzolare dove fino a poche ore prima avevano lavorato gli investigatori con le tute bianche.

