ROVIGO Torna a farsi sentire il comitato civico Vivi Mardimago, che invoca maggiore attenzione da parte dell'amministrazione comunale, a suo dire, finora molto distante dalle promesse fatte nel corso della campagna elettorale della primavera 2019. Ancora una volta viene tirato in ballo il vicino comune di San Martino di Venezze, solo che a differenza delle polemiche degli anni scorsi, relative al sindaco Vinicio Piasentini, quando era vice presidente della Provincia, questa volta il paese rivierasco è preso come esempio positivo.

«A causa dell'esponenziale aumento del traffico di questi ultimi anni (dovuto al crescere delle attività produttive nell'area industriale, ndr) e del Codice stradale sempre meno rispettato, abbiamo appreso che nella frazione di Ca' Donà, nel territorio di San Martino di Venezze, verrà installato un ulteriore strumento di rilevazione delle infrazioni per alta velocità - esordisce il presidente di Vivi Mardimago, Giuliano Bernardinello - accade così che in un tratto di strada di 10 chilometri circa, sono installati cinque autovelox fissi, oltre a due semafori. Ciò dimostra che l'amministrazione è attiva nel tentativo di far rispettare i limiti di velocità, a tutela della popolazione locale. Però basta spostarsi di appena qualche chilometro per accorgersi che nel vicino comune di Rovigo, ciò non accade. E pensare che il medesimo traffico prima di arrivare a Ca' Donà, sfreccia per Mardimago. Ma questa è purtroppo una brutta storia nota oramai a tutti».

Il portavoce del comitato, Marco Vedovetto, aggiunge che «quello che non finisce mai di stupire è che vi siano evidentemente due pesi e due misure, se pensiamo che nel tratto maggiormente abitato di via dei Mille non è stato installato nemmeno un velobox dissuasore, che come già ricordato più volte, giace polveroso nei magazzini comunali del capoluogo. Eppure lo scopo di un'amministrazione pubblica dovrebbe essere la gestione dei servizi e la tutela dei cittadini indipendentemente dalle coordinate geografiche, nel caso in questione a maggior ragione se oltre che per obbligo di legge, il sindaco Edoardo Gaffeo ha assunto come impegno morale in campagna elettorale l'adozione di misure per migliorare la situazione».

Lo spunto finale cita ancora a esempio Piasentini. «Siamo certi che sindaco e giunta siano oberati da altri impegni, ma non altrettanto sicuri siamo che vengano date specifiche direttive ai dirigenti preposti o che questi le rispettino. Mai avremmo pensato di arrivare a dirlo, ma nel merito, potrebbe essere utile valutare l'opportunità di chiedere consiglio al sindaco del Comune a noi vicino».

Marco Scarazzatti

