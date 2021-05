Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CENTRO STORICOROVIGO Riutilizzare i cubi contro il parcheggio selvaggio lungo il Corso. Potrebbe essere una delle soluzioni adottata dall'amministrazione per salvaguardare i marciapiedi dell'arteria principale della città, da pochi anni sistemati, ma in certi punti, negli ultimi anni, danneggiati dalla costante presenza delle auto in sosta. Nonostante i divieti presenti, il Corso è quotidianamente affollato di auto parcheggiate fuori dagli...