I VACCINI

ROVIGO La campagna di vaccinazione anti-Covid sarà una prova epocale per tutta la sanità italiana e, anche se al momento i dettagli organizzativi sono ancora da definire, i medici di medicina generale sono pronti a dare il proprio contributo. A sottolinearlo, il presidente della Federazione regionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri del Veneto, nonché presidente dell'Ordine rodigino, Francesco Noce, che mercoledì scorso ha scritto una lettera al presidente della regione Zaia, nella quale sottolineava come «nel rinnovare la piena collaborazione e impegno a tutela della salute dei nostri concittadini e la disponibilità a contribuire al prossimo piano vaccinale anti Sars-Cov2, questa Federazione Regionale, chiede di poter partecipare, con un proprio componente, alla cabina di regia della Regione, nel convincimento che possa risultare di valido supporto nelle valutazioni e nell'efficacia delle scelte sanitarie».

LETTERA A ZAIA

Nella lettera, che conteneva anche l'invito ad adottare misure più stringenti in vista delle festività natalizie e alla luce del drammatico aumentare del contagio, cosa effettivamente avvenuta proprio in quella stessa giornata, chiedeva anche, «in considerazione della preoccupante esposizione al contagio degli operatori sanitari, una revisione dei livelli di protezione e dei ritmi di lavoro e un riconoscimento istituzionale del rischio biologico a cui sono sottoposti indistintamente tutti gli operatori sanitari, ed un riconoscimento formale ai medici specializzandi per il loro enorme contributo ed ai giovani medici che si stanno adoperando nel territorio per sopperire a carenze assistenziali e nelle Usca».

MEDICI SPECIALIZZANDI

Come ribadisce Noce, «in questo periodo i giovani medici si stanno rivelando preziosi e gli specializzandi si sono resi immediatamente disponibili e stanno dando una grandissima mano nei reparti Covid: anche per loro è giusto e necessario un adeguato riconoscimento come è stato per gli altri colleghi ospedalieri». Per quanto riguarda il piano vaccinale, «chiediamo di essere inseriti nella cabina di regia rimarca Noce perché riteniamo di poter dare un contributo importante per la definizione di molti aspetti. Non sarà uno scherzo vaccinare un numero così elevato di persone come quello che si spera di raggiungere: avendo capillarità sul territorio, come è stato per la vaccinazione antinfluenzale, anche su questo il nostro contributo può essere prezioso. Certo, con il primo vaccino che arriverà, quello della Pfizer, ci sono problemi organizzativi legati alla conservazione e ai frigoriferi, ma noi medici siamo tutti in prima fila».

SACRIFICIO DELLA CATEGORIA

Proprio lo scorso 15 dicembre il Polesine ha pianto il primo decesso per Covid di un proprio medico, Wilmer Boscolo, 68 anni, medico di famiglia a Porto Tolle. Intanto, mentre è entrato in funzione il nuovo frigorifero acquistato per la conservazione dei vaccini, che si aggiunge ai due già reperiti, il 27 dicembre anche il Polesine parteciperà al V-Day, la giornata europea di avvio delle vaccinazioni anti-Covid: all'ospedale di Trecenta, polo Covid provinciale e luogo simbolo della resilienza polesana al virus, saranno inoculate le prime 45 dosi ad altrettanti operatori sanitari, su base volontaria, fra quanti si occupano in prima persona dell'assistenza ai pazienti Covid. Fra i criteri per l'individuazione, anche l'anzianità. Una sorta di antipasto, con 9.750 dosi che saranno distribuite dall'esercito in tutta Italia a Santo Stefano, in vista dell'avvio della campagna, a gennaio, con le altre 164.278 prime dosi destinate al Veneto, circa 14mila delle quali dovrebbero arrivare in Polesine. I primi destinatari saranno gli operatori sociosanitari e gli ospiti delle Rsa. Poi, con la seconda fornitura di 2.507.700 dosi garantita da Pfizer, nelle settimane successive, oltre alla seconda dose per chi ha già ricevuto la prima, la vaccinazione si estenderà alle categorie a rischio, allargandosi via via.

