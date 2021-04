Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO Corre in Polesine, anche se con qualche pit stop dovuto alla scarsità dei vaccini, la campagna di profilassi contro il Covid. Una fascia tra le più fragili e che purtroppo, durante la pandemia, ha visto anche il maggiore numero di decessi, è stata quasi completamente immunizzata. Il 93% degli over 80 residenti nel capoluogo e in provincia sono stati infatti vaccinati contro il coronavirus. Di questi, ben 1.668 hanno ricevuto...