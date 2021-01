I TRASPORTI

ROVIGO Con la ripresa delle attività didattiche in presenza alle superiori da domani, la Regione ha predisposto un piano di rientro mirato anche a rafforzare il sistema dei trasporti. Nel territorio regionale sono state previste complessivamente 704 mezzi-corse aggiuntive e 224 unità di personale aggiuntivo.

MOBILITÀ IN SICUREZZA

«Il settore del trasporto pubblico locale si è trovato a giocare un ruolo di primo piano nel garantire la mobilità in sicurezza di lavoratori e studenti. Enti e aziende del trasporto pubblico sono state chiamate a riprogrammare i servizi e le proprie modalità operative, secondo disposizioni e linee-guida impartite dal Governo e dalle Autorità regionali», si legge infatti nei Piani regionali di riprogrammazione dell'offerta di trasporto pubblico locale ai fini della ripresa delle attività scolastiche.

PIANO PROVINCIALE

Le proposte operative per il bacino di Rovigo, elaborate lo scorso dicembre a cura della vicepresidenza e dell'assessorato a Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici della Regione, sono partite dai dati sulle presenze previste nei singoli istituti scolastici del Polesine e dalle stime sugli alunni che utilizzano il trasporto pubblico. Il Polesine, secondo le previsioni, è la penultima provincia del Veneto con il 69,56% (dopo Vicenza con il 68,41%) di studenti delle superiori che utilizzano i mezzi pubblici (la stima è 6.130 sul totale di 8.813 allievi).

GLI SCENARI POSSIBILI

Questi dati previsionali sono stati quindi sottoposti alle aziende di trasporto prevedendo tre scenari possibili, rispetto a quattro fattori. Per garantire il rispetto del distanziamento sociale e quindi una mobilità in sicurezza malgrado la pandemia di coronavirus, in provincia di Rovigo è stato previsto che con la didattica in presenza al 50% si debbano immettere sulle strade 21 autobus-corse aggiuntivi (19 nel trasporto extraurbano e 2 nel servizio urbano), tutti da reperire presso operatori commerciali. Con la didattica in presenza al 100% alle superiori, il maggior fabbisogno di eventuali autobus-corse aggiuntivi salirebbe invece a 56 (51 extraurbani).

COSTI IN AUMENTO

Saliranno di conseguenza anche i costi, aggiungendosi sia produzione chilometrica sia personale a terra da impiegare nella sorveglianza (14 unità lavorative in più, di cui 10 per i trasporti extraurbani). La previsione è di maggiori spese mensili pari a 80.832 euro con la didattica in presenza al 50% alle superiori, 162.336 euro quando questa salirà al 75%, e poi 204.936 euro quando si potrà tornare alla didattica in presenza al 100% senza turnazioni.

MEZZI SUPPLETIVI

Sono numeri che mostrano una necessità consistente di mezzi suppletivi rispetto alla quantità di servizi in esercizio, generata in Polesine da una domanda di mobilità ridotta ma rarefatta sul territorio, con distanze percorse mediamente più lunghe.

DISTANZE LUNGHE

Il Polesine conta numericamente la penultima popolazione scolastica alle superiori in Veneto e risulta dietro anche alla provincia Belluno (e così ultima in regione) per numero di passeggeri trasportati per bacino territoriale: questo numero è diminuito infatti dal 2010 al 2018 di 154.199 unità (-4,7%), in linea con la diminuzione demografica (-5,3%) registrata nello stesso periodo nella popolazione nella fascia d'età tra 14 e 18 anni.

N.Ast.

