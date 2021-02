I TESTIMONI

ROVIGO Quattro roulotte, due grandi come piccoli appartamenti e due più piccole, vicino a uno sparuto gruppo di case, fra Sant'Apollinare e Ceregnano. È questo il luogo dove ieri sera si è consumata una tragedia che avrebbe visto un figlio colpire a morte il proprio padre.

I PARENTI

«Fra noi giostrai non è successo mai niente di simile». Scuotono la testa sconsolati i cugini della vittima, Eddis Cavazza, «Chicco, noi lo chiamavamo Chicco». Sono stati fra i primi ad accorrere perché avvertiti proprio dai familiari. Secondo quanto traspare dalle loro parole, i rapporti fra padre e figlio 17enne al quale viene addebitato il parricidio, sarebbero stati già tesi da qualche tempo. «Colpa di alcol e droga e cattive compagnie, come quella ragazza», è il loro tentativo di trovare una spiegazione plausibile in un gesto che è difficile da accettare e da spiegare. «Siamo stati noi a chiamare i soccorsi, ci avevano subito chiamato per raccontare disparati quello che era successo e abbiamo dato noi l'allarme, da Conselve».

LA FAMIGLIA

Nelle roulotte che da tempo immemore si trovano in quello spazio lungo la Statale 4, fra Sant'Apollinare e Ceregnano, vive un solo nucleo familiare. Il nonno si è spento recentemente a causa di una malattia. Aveva una settantina ai anni e fino a quando la malattia neurodegenerativa che lo ha colpito non glielo ha più permesso, era ancora lui a tenere le redini della famiglia. Il dolore per la sua scomparsa non si era ancora rimarginato. Ed ecco questo nuovo lutto, una doppia tragedia. Quella di Chicco è una famiglia numerosa, tanti figli. La più grande ha poco più di 18 anni, la più piccola circa tre. Sono ancora i cugini a spiegare che «la piccolina è stata subito portata da un'altra parte, non poteva certo rimanere qui». E se il 17enne è scappato via dopo quello che è successo, in una disperata fuga, interrotta verso Adria dalle forze dell'ordine che si sono mosse in modo sinergico e fulmineo. Sembra che i due ragazzi avessero l'intenzione di rifugiarsi a casa di un perente di lei. I due ragazzi, fermati verso le 23, sono stati subito accompagnati in Questura. Dove già da qualche ora si trovava la moglie del morto e madre del ragazzo che l'avrebbe ucciso, straziata da un doppio dolore.

FIGLI MINORI

Gli altri figli più grandi, invece, hanno aspettato a lungo in macchina, consolati e protetti dai cugini. In attesa di capire cosa fare. In una notte di dolore che scaverà un solco profondo nelle loro giovani vite. Quale che sia la ricostruzione giudiziaria, quale che sia stato il motivo profondo a muovere la mano del fratello. In ogni caso per loro resterà una ferita che nemmeno il tempo riuscirà a rimarginare.

