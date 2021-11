Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(R. Mer.) Non tutti i lavoratori che hanno deciso di percorrere la strada del tampone rapido per ottenere il Green pass resistono allo stress del costante appuntamento. Negli ultimi 15 giorni qualcuno ha cambiato idea. Troppo l'impegno in termini di tempo, nonché il costo settimanale dello screening che va a pesare sul budget familiare. «Negli ultimi giorni - spiega la presidente di Federfarma, Claudia Pietropoli - le farmacie stanno...