CERIMONIA

ROVIGO (F. Cam.) Sono tornati i Cavalieri Templari della Militia Christi che, con mascherine e guanti, guidati dal Priore Raffaele Mautone, si sono dati appuntamento sotto al porticato del Tempio della Rotonda di Rovigo per la partecipazione alla celebrazione della festività dell'Immacolata Concezione, durante la quale si è tenuta la solenne cerimonia di Consacrazione alla Vergine di dieci Cavalieri del Tempio, che hanno preso la croce il 27 giugno.

«Tra il Tempio e la Vergine spiega Mautone - c'è un rapporto antico, profondo, esclusivo. Questo rapporto risale alle origini del Tempio. San Bernardo di Chiaravalle, lo specialis patronus del Tempio impose al nascente Ordine dei Templari la devozione alla Vergine. I Cavalieri del Tempio sono per definizione devoti alla Vergine. Questo spiega il perché ogni Cavaliere chiude il suo percorso spirituale con la Consacrazione alla Vergine».

SOLENNITÀ

Il cerimoniale ha preso il via alle 10 quando il Priore ha dato l'ordine di indossare i mantelli e in processione, inquadrati secondo un antico rituale, il Baussant in testa e lo stendardo in coda, sono entrati nella Rotonda. Tra i dieci Templari consacrati alla Vergine, sei sono polesani: il geometra Elisabetta Moda di Rovigo, il pensionato Gottardo Corazza di Rovigo, la pensionata Luciana Verza di Rovigo, l'educatrice Sabrina Magon di Rovigo, lo studente Francesco Barbin di Rovigo e l'operaio Giampaolo Pegoraro di Badia Polesine. Da fuori provincia gli avvocati Ludovico Santarelli di Padova e Gaetano Anaclerio di Verona, la professoressa Giuliana Deli da Rieti e l'infermiere Giuseppe Parla da Recanati.

«La Cerimonia di Consacrazione alla Vergine - continua Mautone - chiude il lungo percorso spirituale dei fratelli Novizi cominciato circa due anni fa. Farlo nel giorno della festività della Immacolata Concezione, nel Tempio della Rotonda non ha prezzo».

SOLIDARIETÀ

Durante la Cerimonia il Priore ha avuto parole di apprezzamento per le attività di servizio che la confraternita sta svolgendo verso gli ultimi nel Polesine e anche per questo Natale ha lanciato tra tutti i Cavalieri, le Dame e i Novizi una raccolta fondi da destinare esclusivamente all'acquisto di generi alimentari di prima necessità per il sostegno alle famiglie polesane che si trovano a fare i conti con il coronavirus a la crisi economica. La Militia Christi nel corso del 2021 ha organizzato un importante progetto solidale per la Pasqua 2021, distribuendo oltre 3000 chili di generi alimentari e 75 piccoli interventi in soccorso di famiglie polesane in difficoltà.

