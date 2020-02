LOCALI ETNICI

ROVIGO Niente sushi e involtini per dieci giorni. L'emergenza coronavirus mette ko le attività commerciali. Molti ristoranti cinesi della provincia di Rovigo lamentano un drastico calo degli affari in queste settimane. E il Meiling di Badia Polesine ha deciso di abbassare la saracinesca, da lunedì scorso fino al prossimo 4 marzo. Dieci giorni di stop, una scelta presa in totale autonomia, è bene ribadirlo, non c'è stata alcuna ordinanza emessa dall'amministrazione comunale o alcun provvedimento regionale. Il locale di via Ca' Mignola Nuova ha voluto fare un passo indietro, per tutelare i clienti e garantire la piena sicurezza.

RISTRUTTURAZIONE

I gestori si rivolgono agli abituali frequentatori spiegando che «siamo veramente dispiaciuti di informarvi che resteremo chiusi dal 24 febbraio e fino al 4 marzo, per garantire la vostra e la nostra sicurezza in seguito a vari casi di contagio in Veneto. Durante questo periodo apporteremo al nostro ristorante piccole ristrutturazioni, sperando di regalarvi qualche sorpresa al momento della nostra nuova apertura, fissata per il 5 marzo».

INTOLLERANZA

Al momento nessun caso di coronavirus è stato registrato in Polesine, ma sono cresciuti, in queste settimane, episodi di razzismo che si mescolano alla paura nei confronti di alcune attività dagli occhi a mandorla. L'epidemia era scoppiata nella metropoli di Wuhan e già a inizio febbraio, il Meiling era intervenuto sui social network assicurando che «la nostra famiglia vive qui da quindici anni, non abbiamo amici e parenti tornati dalla Cina, inoltre tutti i nostri prodotti sono controllati. Teniamo alla sicurezza alimentare dei clienti. Diffidiamo dai prodotti di dubbia provenienza e abbiamo alzato la soglia dell'igiene e della pulizia» aveva spiegato il locale di Badia. Adesso, però, la scelta di buon senso, un sacrificio necessario. Il ristorante di Badia riaprirà i battenti tra una decina di giorni. E i clienti, intervenuti sui social network, hanno apprezzato la decisione dei titolari.

Nel frattempo, sull'incubo coronavirus, è intervenuta la senatrice Roberta Toffanin: «Le misure adottate sabato sera dal Governo sono condivisibili, ma evidentemente resta un gap lungo un mese in cui non si è fatto nulla per isolare in via cautelativa chi rientrava dalla Cina, soprattutto con voli indiretti, come Forza Italia ha da subito chiesto».

L'esponente azzurra insiste: «Chiedo vengano subito attuati controlli nelle realtà cinesi per prevenire altri focolai. Desidero comunque ringraziare tutto il personale sanitario, i volontari e le forze dell'ordine per quanto stanno facendo in queste ore».

Alessandro Garbo

