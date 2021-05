Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Oggi è il World Nurse Day, la giornata internazionale dell'infermiere. Che, in tempi di pandemia, merita una sottolineatura ulteriore. Per celebrare la ricorrenza, la seconda nell'era Covid, alle 11 nella sala consiliare di Palazzo Celio, Cgil, Cisl e Uil premieranno simbolicamente con una targa alcuni rappresentanti della categoria degli infermieri dell'Ulss 5 per il grande impegno profuso in questi durissimi mesi, rischiando in prima...