LE REAZIONI

PORTO VIRO È stata la stessa Casa di cura di Porto Viro, ieri mattina, a dare l'annuncio della scoperta del cluster interno: «Si è verificato, nell'ambito del reparto di Medicina - si spiega nella nota diramata - un focolaio di infezione da Covid-19 che ha interessato 10 pazienti degenti nell'unità operativa di medicina generale. Sette di loro sono soggetti ultraottantenni: si tratta quindi di pazienti anziani che nel rispetto del protocollo aziendale, erano stati sottoposti all'ingresso a tampone nasofaringeo per la ricerca del virus, risultando negativi, precauzione generale del resto adottata preliminarmente all'ammissione di tutti i pazienti trattati presso la struttura. Si è provveduto a testare il personale del reparto, peraltro periodicamente sottoposto a screening, e si stanno allargando le indagini ai degenti negli altri reparti. In via precauzionale si è provveduto a sospendere le ammissioni al reparto di Medicina e l'attività programmata degli altri reparti specialistici».

Dai primi 80 tamponi eseguiti al personale sono poi emerse sette positività. « È l'ennesimo esempio - ha rimarcato il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella - che evidenzia la fragilità di luoghi come ospedali e case di riposo: in queste strutture l'attenzione deve essere massima».

L'ACCUSA

Sul tema intervengono a stretto giro i sindacati. Cristiano Maria Pavarin e Attilio Minichini, della segreteria Uil Fpl di Rovigo, sottolineano come «il focolaio di Porto Viro è fonte di preoccupazione e deve vedere tutti uniti per cercare di arginare il problema. Non è il momento delle accuse, ma quello delle soluzioni. Però non possiamo non ricordare come ancora a luglio avevamo chiesto un'assunzione di responsabilità proprio sul fronte della Case di cura Madonna della Salute e Città di Rovigo, perché venissero eseguiti con regolarità i tamponi a tutto il personale, cosa non avvenuta. Avevamo sottolineato come fosse paradossale che i pazienti in ingresso venissero sottoposti a tampone, ma non i lavoratori. Già il 25 maggio avevamo inviato una lettera nella quale sollecitavamo la direzione delle due Case di cura a fornire chiarimenti, senza risultati. L'Ulss 5 e i vertici delle strutture si sono a lungo rimpallati la responsabilità. Questa disputa non ci interessa, mentre ci interessa, e parecchio, come i lavoratori e gli stessi pazienti, ma anche delle rispettive famiglie e del tessuto polesano, che vengano eseguiti con cadenza periodica i tamponi di screening».

LA PREOCCUPAZIONE

Anche Davide Benazzo e Riccardo Mantovan della segreteria Fp Cgil intervengono. «Niente allarmismi, ma le notizie che arrivano dalla Casa di cura di Porto Viro destano seria preoccupazione, un campanello di allarme che non dovrà rimanere inascoltato. Se diamo per scontato il rispetto dei protocolli di sicurezza da applicare nelle fasi di ricovero dei pazienti e ci troviamo a dover gestire un possibile cluster ospedaliero, impossibile non pensare che qualcosa non abbia funzionato. Sta di fatto che il nostro territorio deve attivare un'allerta elevata in considerazione, anche, del caso segnalato dal direttore generale dell'Ulss rispetto alla positività di un medico specializzando operante nell'ospedale di Rovigo. Livello alto di allerta che deve essere riconosciuto da tutti i lavoratori che operano nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e sul territorio, e dalla cittadinanza, perché il Covid è ancora ben presente. Ci siamo confrontati con la direzione dell'Ulss perché sarebbe più sicuro trasferire da subito all'ospedale Covid di Trecenta i degenti positivi ricoverati a Porto Viro. Alla stessa Ulss e a tutte le strutture sociosanitarie del territorio stiamo chiedendo lo stato delle disponibilità dei Dpi necessari ad affrontare una eventuale ulteriore situazione di emergenza che si potrebbe presentare con l'abbassamento delle temperature».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA