IL CONFRONTOROVIGO Non si tratta solo di straordinari non pagati, o di mancanza di medici, o di emergenza sanitaria. Da rivedere è tutta l'organizzazione di un sistema sanitario che ormai sta mostrando gravi problemi che mettono a rischio la qualità del lavoro dei dipendenti e la qualità del servizio assistenziale agli utenti. Il confronto è d'obbligo e non solo tra medici e vertici aziendali dell'Aulss 5 ma anche con i rappresentanti...