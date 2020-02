I SERVIZI NEI QUARTIERI

ROVIGO La collocazione della prima area di sgambamento cani a Rovigo, in Commenda est, sarà condivisa con i residenti e «una volta individuata basteranno dieci giorni per eseguire i lavori». Il progetto vale 10mila euro e sarà realizzato all'interno di parco Cibotto: è stato illustrato dagli assessori Erika Alberghini e Dina Merlo nell'incontro organizzato dall'amministrazione comunale nella sede del Csv con i cittadini della Commenda. L'appuntamento era il primo della serie di iniziative di Partecipazione attiva dei cittadini che il gruppo operativo allestito dal Comune con consiglieri comunali, professionisti e rappresentanti di associazioni, presenti nella sala del Csv, ha programmato per «arrivare a patti di collaborazione tra residenti e amministrazione comunale, per soluzioni condivise», ha spiegato Alberghini.

Per esempio, su suggerimento dei partecipanti all'incontro, il Comune per rendere disponibile un'area bambini per le attività invernali, valuterà con la parrocchia di Santa Maria delle Rose l'eventuale utilizzo dello spazio dell'ex chiesa. Ulteriori soluzioni saranno possibili attraverso le associazioni partecipanti al bando allo studio dell'ufficio Patrimonio per assegnare, entro l'anno, gli spazi dell'ex asilo di viale Alfieri.

VARIE PROPOSTE

Altri suggerimenti sono stati raccolti per riqualificare l'area verde, finora incolta, tra la questura e il parcheggio di piazza d'Armi: sulle aiuole arriveranno alberature di bordatura e sono state richieste l'illuminazione dell'area e la segnaletica verticale per la vicina pista ciclabile, parallela a viale Tre martiri. Per l'area di sgambamento cani, invece, l'affidamento dei lavori è già fatto: un'area di parco Cibotto, di 50 metri di lunghezza e 30 di larghezza, sarà recintata da reti e suddivisa in due zone con ingresso a cancello, in cui separare i cani di piccola e grossa taglia.

Qualcuno tra la trentina di partecipanti all'incontro ha manifestato dubbi sulle dimensioni del corridoio di accesso all'area. Qualcun altro ha proposto parco Langer come soluzione alternativa ed è stata auspicata anche una compensazione: «Impegnando 1.500 metri quadrati del parco, è possibile ottenere in cambio più panchine nella zona dove sono stati piantumati gli alberi donati dall'Alì?», ha chiesto una presente. L'incontro per la Partecipazione attiva dei cittadini prevedeva questi tre argomenti per raccogliere le proposte in un collaboratorio di quartiere. I reclami su altre questioni sono stati rimandati a successivi incontri, ma non sono mancati. C'è stato chi ha lamentato che «da 12 anni si aspettano le barriere fonoassorbenti lungo la Tangenziale est», che «in via Bisuccio è impossibile camminare sui marciapiede perché le auto ci parcheggiano sopra» e poi che nelle vie Frassinella e Monti servono urgenti lavori di asfaltatura: «Lodevole l'iniziativa dell'amministrazione, ma ci sentiamo abbandonati: basta guardare lo stato dei marciapiedi». A proposito di viabilità, la risposta è stata che «in un paio di mesi il Piano del traffico ereditato dall'amministrazione precedente avrà le modifiche alle quali si sta lavorando, e sarà presentato».

IL PROGETTO

L'area di sgambamento, come le altre che si realizzeranno in città, sono da collocare vicino ai quartieri: i progetti per parco Langer e l'antistante area dell'orto sociale sono altri, ha spiegato Merlo, e stanno impegnando l'amministrazione comunale in un piano di acquisizione dal Demanio e per la valorizzazione del Langer. L'area di sgambamento è stata adottata in Commenda est per dare ai cani un luogo dove muoversi liberamente, evitando eventuali fastidi a chi frequenta il parco, e lontano dall'area giochi per i bambini, ha detto Alberghini, evidenziando che l'estensione dell'area corrisponde alle risorse disponibili per realizzarla e che la collocazione tiene conto della vicinanza ai sottoservizi per dotare l'area di una fontanella e di un allacciamento alla linea elettrica. Utilizzo e regolamento dell'area saranno stabiliti d'accordo con i Servizi veterinari dell'Ulss 5 e con i volontari della Lega per la difesa del cane: non sarà un parcheggio cani, ma un luogo da condividere, con nuove piantumazioni per creare zone d'ombra e con un numero massimo di accessi per garantire sempre la sicurezza.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA