IL CASO

ROVIGO Non si placano gli atti di vandalismo a Boara Polesine. Oggetto sono sempre i cartelli stradali, che il Comune non ha quasi fatto in tempo prima di sistemare e poi di riparare, che nuovamente sono stati rotti. Il tutto nello spazio di meno di una settimana.

Nella tarda serata di martedì, in piazza, qualcuno si è avventato nuovamente su un cartello stradale, buttando a terra quello relativo al divieto di transito che nella mattinata dell'altro ieri era stato sistemato in modo completo. Poi verso sera è stato trovato staccato e a terra. Impossibile si tratti sempre di un'auto che accidentalmente gli finisce addosso. Ieri mattina qualcuno è andato a rimetterlo al suo posto. anche se non si è trattato di un operaio comunale.

PROVVEDIMENTI

Arrivati a questo punto, l'assessore comunale alle frazioni Erika Alberghini si è stufata della situazione e ha deciso di vedersi chiaro. «Mi verrebbe da fare una battuta: forse certa gente era abituata ai cartelli vecchi e usurati dal tempo. Scherzi a parte, farò un sopralluogo domani (oggi per chi legge, ndr) per accertarmi della situazione. La cosa inizia a insospettirmi: infatti o le auto ci vanno addosso perché sono stati messi cartelli in una posizione sbagliata, oppure sono atti vandalici veri e propri. Voglio capire se tutto questo è di natura dolosa. Non escludo anche di installare delle telecamere. Il Comune ha già un progetto in merito alla videosorveglianza, vediamo se inserire Boara in questa iniziativa. C'è un grosso problema di sicurezza viaria nella frazione: distruggere i cartelli è un gesto stupido. Se ci vedremo costretti a farlo, metteremo delle telecamere di sicurezza. Farò un sopralluogo anche con i vigili, in modo da fare controlli sui parcheggi selvaggi, visto che la piazza è ampia e di parcheggi ne ha. La gente parcheggia dove vuole per comodità. Segnalerò la questione ai vigili e capiremo che tipo di interventi fare. Chi mette le auto in sosta dove non può, non si rende conto di creare problemi alla viabilità e alla stessa auto che può essere tamponata».

REFERENTI LOCALI

A chi sarebbe propenso di chiedere al Comune un cartellino distintivo, per fare da referente di frazione, Erika Alberghini risponde che «allora andrebbero ripristinate le circoscrizioni di una volta. Non si può dare un cartellino a nessun tipo di referente delle frazioni, in quanto non fa parte del consiglio comunale. A Boara Polesine, per esempio, Emilio Mazzetto è presidente del comitato civico Vivi Boara e dunque ha già un riconoscimento. Accogliamo molto volentieri la sua collaborazione, così come le altre rappresentanze. I presidenti dei comitati dei cittadini o i presidenti delle associazioni sono i nostri refenti di frazione, al posto delle circoscrizioni».

