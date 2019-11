I sapori come modo per attrarre turismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIALe Cantine Bortomiol di Valdobbiadene (Treviso) hanno ospitato l'evento di chiusura del progetto Unesco Una esperienza condivisa per valorizzare il patrimonio culturale veneto. Tra le comunità protagoniste della giornata anche Adria. L'iniziativa, che rientra nelle Azioni di sistema per lo sviluppo di un'offerta turistica regionale integrata, finanziata tramite il Programma operativo regionale 2014-2020, ha come capofila Ascom servizi Padova. Nel progetto, in collaborazione con Fiavet Veneto servizi di Padova, è stato coinvolta la...