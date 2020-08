COMMERCIO

ROVIGO Anche settembre sarà il mese dedicato ai saldi estivi. Il prolungamento delle svendite di fine stagione all'inizio dell'autunno, però, non sembra convincere i commercianti della città, già alle prese con l'allestimento delle vetrine invernali.

«Non credo sia stato utile prolungare i saldi a settembre - spiega Enrico Decimi di Woodman, il negozio di abbigliamento che si trova tra le due piazze del centro - la gente è proiettata verso la stagione più fredda e chiede di vedere dunque la nuova collezione. Forse era il caso di fermarsi al 30 agosto con le svendite di fine stagione».

SVENDITE RIUSCITE

Positivo per il commerciante del centro il bilancio delle vendite appunto di agosto. «I saldi sono andati molto bene - spiega Decimi - c'è stato un incremento dei clienti, anche per il fatto che in molti non si sono spostati e a differenza degli scorsi anni, hanno trascorso le vacanze vicino a casa».

A spaventare i commercianti del centro è l'ipotesi di di un nuovo lockdown. «Non voglio nemmeno ipotizzarlo - commenta l'esercente - non credo si arriverà ancora alla chiusura totale dei negozi, con opportuni accorgimenti è possibile restare aperti e lavorare in sicurezza. Ovviamente mi sono organizzato anche anche con un sito del negozio per le vendite a domicilio. Hanno funzionato bene durante il lockdown, anche se dietro c'è sicuramente un grande lavoro anche per quanto riguarda la sanificazione dei capi».

SETTORE IN DIFFICOLTÀ

Saldi a rilento per un altro settore pesantemente colpito dal Covid, ossia la pelletteria. «Abbiamo perso i mesi delle cerimonie e delle lauree - spiega Martina Borghi nel suo negozio su corso del Popolo - una perdita intorno al 40 per cento circa. Senza contare le perdite causate dallo smart working: se non si frequentano tribunali e uffici le borse da lavoro difficilmente si acquistano».

Qualcosa si sta «muovendo ora - riprende la commerciante - ma tutto dipende dall'andamento della pandemia e la relativa apertura di scuole e uffici. Il commercio è collegato alle dinamiche lavorative del centro e delle persone in generale».

LA CATEGORIA

«I saldi hanno avuto un andamento altalenante - spiega il vice direttore di Confesercenti Metropolitana Venezia-Rovigo, Vittorio Ceccato - per alcuni negozi c'è stato infatti un andamento positivo, per altri non è stato così. Pesano troppo il clima di incertezza e la paura a spendere. Non per niente i dati ci dicono che è aumentato il risparmio».

La gente, insomma, ha paura di spendere visto l'incertezza del futuro legata alla pandemia. «In generale - continua Ceccato - le famiglie hanno avuto una iniziale propensione al consumo in ragione delle misure di protezione con le politiche fiscali, ma ora percepiscono le difficoltà dovute al peggioramento del mercato del lavoro, legato soprattutto alla perdita di posti di lavoro che incide notevolmente sul reddito medio delle famiglie e ovviamente sulla capacità di spesa».

Il numero uno della Confesercenti polesana lancia dunque un appello al Governo «per misure di sostegno alla capacità di spesa delle famiglie», altrimenti l'inverno alle porte potrebbe essere davvero drammatico per il commercio e le tante piccole attività che in questi mesi hanno resistito alla crisi causata dal Covid.

In centro, nonostante la crisi provocata dalla pandemia, ci sono anche segnali di ottimismo. È il caso del negozio Roverella shoes di Rita Pizzo e Laura Rondina, pronto a raddoppiare in termini di metratura. Il negozio di scarpe e abbigliamento di palazzo Roverella si trasferisce, infatti, in piazza Vittorio Emanuele, nei locali dell'ex bottega di dolciumi, chiusa lo scorso anno per cessata attività.

«Serve ottimismo - spiega Pizzo - dobbiamo convivere con la pandemia, rispettare le regole per non fermarci e offrire sempre il meglio ai nostri clienti. Ecco perché abbiamo deciso di allargare la nostra attività».

Roberta Merlin

