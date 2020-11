I RISTORI

ROVIGO È uscito il bando per i contributi una tantum a sostegno delle attività economiche danneggiate dell'emergenza Covid-19.

Destinerà la somma di 500 euro alle imprese del commercio, pubblici esercizi, servizi alla persona, turismo, sport, cultura, spettacolo, intrattenimento. Sono escluse le sale bingo, le sale gioco slot-Vtl e scommesse sul territorio comunale.

Palazzo Nodari erogherà il contributo a fondo perduto una tantum direttamente alle attività citate.

LE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate fino al 7 dicembre. Possono richiedere il contributo le micro imprese del capoluogo sottoposte alle restrizioni imposte dal Dpcm del 11 marzo, le attività operanti nel settore del commercio al dettaglio, della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi alla persona. Fra questi gli acconciatori, gli estetisti e i tatuatori. Sono compresi anche gli operatori del turismo esclusi gli alberghi, chi lavoro nello sport, cultura, spettacolo e tutti gli operatori economici del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione rilasciata dal Comune e che svolgano la propria attività in mercati periodici o posteggi isolati.

ELENCO DEI BENEFICIARI

Il Comune redigerà un elenco dei richiedenti in base alle domande pervenute nei tempi stabiliti e dichiarate ammissibili. Il contributo di 500 euro potrà essere erogato esclusivamente a fronte di una riduzione del volume d'affari maggiore o uguale al 15% registrata nel periodo tra marzo e maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre 2019. Il contributo verrà erogato nei limiti dello stanziamento e sulla base dell'ordine temporale progressivo di presentazione delle domande. Il Bando è visionabile nel sito internet: www.comune.rovigo.it sezione Avvisi della home page. La domande saranno accolte fino al 7 dicembre e fino ad esaurimento delle risorse complessive disponibili. Le domande presentate prima o dopo la scadenza saranno automaticamente escluse. La richiesta del contributo, corredata dalle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità, dovrà essere compilata nell'apposita pagina web in tutti i campi obbligatori previsti. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Comune, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, allo 0425 206445 oppure con la e-mail:commercio@comune.rovigo.it. La somma totale erogabile in varie tranche sarà di circa un milione di euro.

R.Mer.

