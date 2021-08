Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO A un leggero rallentamento del contagio fa da contraltare un aumento ben poco rassicurante dei ricoveri. Anche ieri il totale dei pazienti Covid è cresciuto fino a raggiungere quota 24, due in più rispetto a domenica, cinque rispetto a sabato. Tuttavia, il fatto che non aumentino i ricoveri in area intensiva, sempre stabili a quattro, è un aspetto abbastanza rassicurante. Nel bollettino diramato ieri alle 14 dall'Ulss...