«I richiedenti asilo non aumenteranno»

L'INSEDIAMENTOROVIGO «Mi sono appena insediata e non posso parlare di criticità o problemi particolari del Polesine, posso solo dire che ho già notato una splendida collaborazione fra le forze dell'ordine e che i numeri dimostrano che, con circa 400 richiedenti asilo presenti al momento, siamo ben lontani dal poter parlare di invasione. Tuttavia, la linea è chiara: massima assistenza e ospitalità per chi ne ha diritto, ma massimo rigore per chi è irregolare: i clandestini saranno subito avviati all'espulsione».NAPOLETANA DOCSolare e...